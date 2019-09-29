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Белорусы стали чаще погибать в ДТП из-за неправильного обгона. Статистика аварийности ГАИ

30.09.2019 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году в Беларуси был только один район, в котором зафиксировали всего одно ДТП с пострадавшими. В среднем же по стране в 2018 году происходило около 9 учетных аварий в день. AUTO.TUT.BY посмотрел на статистику УГАИ МВД и узнал, какие районы, месяц, дни недели были самыми аварийными, а также сравнил ситуацию с предыдущими годами.

Каждая шестая авария — в Минске

В Минской области и столице традиционно происходит больше всего учетных ДТП. Так, в стране в 2018 году было 3399 аварий, при этом 524 из них — в Минске. Больше всего дорожных происшествий было в Центральном и Фрунзенском районах (94 и 89 соответственно).

Кстати, за последние пять лет число ДТП, в том числе и с погибшими, сократилось как по стране, так и по Минску.

Больше всего ДТП с погибшими в Минском районе, самый безаварийный район — Наровлянский

Как правило, чаще всего ДТП происходят в крупных городах или вблизи них. Среди районов из года в год на первом месте оказывается Минский (145 аварий за 2018 год, из них — 26 с погибшими).

В пятерку районов с самым большим количеством погибших в прошлом году попали Солигорский район (18 смертельных ДТП), Калинковичский (15), Дзержинский (14) и Каменецкий (13) районы.

Но есть и практически безаварийные районы. Например, в прошлом году в Беларуси был один район, в котором зарегистрировали только одно учетное ДТП. Это Наровлянский район Гомельской области. В этой аварии обошлось без погибших. Кстати, такая же ситуация была там и в 2016 году.

Всего же в Беларуси только в 9 районах в прошлом году аварии не привели к смерти людей. И больше всего таких в Гомельской области: кроме Наровлянского это Хойникский, Октябрьский и Лоевский районы.

Но при этом именно Гомельская область оказалась лидером по количеству ДТП с особо тяжкими последствиями (погибло 3 и более человека): таких аварий здесь в прошлом году было 4 и в них погибли 15 человек.

Самые опасные месяцы и дни

Больше всего ДТП происходит в пятницу. Этот факт статистика подтверждает уже три года подряд. Так, в прошлом году на последний рабочий день недели пришлось 562 аварии (в них погибло 94 человека).

Но при этом днем, когда в ДТП погибает наибольшее количество людей, была суббота (104 погибших).

Самым аварийным месяцем в прошлом году стал октябрь (332 ДТП), но если смотреть статистику по количеству погибших, самые тяжелые месяцы — декабрь (66 погибших), ноябрь и январь (по 63 погибших).

Меньше всего аварий происходило в марте (154 ДТП, в которых погибли 25 человек).

Основные причины смертельных ДТП — превышение скорости и выезд на встречку

Если смотреть на все ДТП в стране за прошлый год, то самой частой их причиной будет нарушение правил проезда пешеходных переходов (489 аварий). Но с точки зрения человеческой жизни самыми опасными являются ДТП из-за превышения скорости (79 погибших в 2018 году) и выезд на встречку (48 погибших). На третьем месте оказались ДТП из-за нарушения правил обгона (27 погибших). При этом смертность в таких авариях в последние годы растет.

По вине пьяных водителей в прошлом году на дорогах страны погибло 78 человек, в авариях с бесправниками — 41. По обеим категориям количество смертей сократилось (на 10,3% и 14,6% соответственно).

5 важных фактов об аварийности за прошлый год

  • больше всего учетных ДТП в 2018 году совершили водители в возрасте 29−33 лет (431 авария), на эту возрастную группу приходилось больше всего аварий и в 2017 году (419). Больше всего аварий с погибшими совершили водители в возрасте 24−28 лет (70 погибших);
  • увеличилось количество аварий по вине водителей-женщин: в 2018 году их было 405, годом ранее — 380.
  • чаще всего в ДТП в прошлом году попадали машины 2008 года выпуска (124 аварии), 1998 года выпуска (122 аварии) и 2001 (119 аварий);
  • больше всего аварий совершили водители с 7-летним стажем вождения (166 ДТП), на эту же категорию приходится и наибольшее число аварий с погибшими (22 ДТП);
  • виновниками ДТП чаще всего становились водители машин серого цвета (451 авария), больше всего погибших было в авариях по вине водителей машин синего и белого цветов (по 47 ДТП).
 
Теги: Минск
 
 
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AUTO.TUT.BY посмотрел на статистику УГАИ МВД о том, что творилось на наших дорогах за последние пять лет и узнал, какие районы, месяц и дни недели самые аварийные.
 
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