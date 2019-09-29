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Квартет «И», Ярмольник и Фоменко. Посмотрите, какие звезды скоро приедут в Минск на гастроли

30.09.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшее полугодие на гастроли в Минск приедут много известных российских артистов: Федор Добронравов и Геннадий Хазанов, Сергей Маковецкий, Леонид Ярмольник и Николай Фоменко, «Квартет И» и другие. AFISHA.TUT.BY собрала самые любопытные спектакли, в которых были замечены эти звезды театра и кино.

Добронравов и Хазанов — в комедии театра Чехова


Сцена из спектакля «Спасатель». Фото предоставлено организаторами

Когда: 17 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 88 до 213 рублей (более половины билетов уже продано).

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Герои истории обитают в доме престарелых. Барри в исполнении Геннадия Хазанова уверен, что в старости нет ничего хорошего. Сюда его определила дочь Рози, потому что у папы плохая наследственность и слабое сердце. Рози работает здесь же администратором, чтобы быть все время с отцом. Неожиданно в доме престарелых появляется неунывающий ни при каких обстоятельствах актер Джонни (Федор Добронравов). Каждый новый день он встречает с улыбкой и одевается как щеголь. Постепенно одинокие люди понимают, что общение обогащает их обоих.

В смертельной комедии «Спасатель» главные роли исполнят любимцы публики и признанные мастера юмористического жанра Федор Добронравов и Геннадий Хазанов. Режиссер спектакля — художественный руководитель театра Антона Чехова Леонид Трушкин, композитор — Игорь Крутой.

«Неслучайная встреча» с Сергеем Маковецким


Сергей Маковецкий. Фото: ria.ru

Когда: 25 января, 19.00.

Где: .

Сколько: от 43 до 183 рублей (более 30% билетов уже продано).

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Моноспектакль Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча» уже собирал полный зал зрителей в прошлом году. По многочисленным просьбам народный артист России, лауреат премий РФ, «Ника», «Золотой орел», «Чайка», «Хрустальная Турандот» снова посетит Минск.

Из первых уст зрители услышат рассказы о работе в кино и театре, о встречах с интересными режиссерами, актерами и другими людьми, которые оставили след в жизни и творчестве артиста. В программе прозвучат монологи из спектаклей и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого.

Хит «Современника» с Ярмольником и Фоменко


Сцена из спектакля «И снова с Наступающим!». Фото предоставлено организаторами

Когда: 8 февраля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 43 до 183 рублей (более 30% билетов уже продано). VIP-зона: от 203 до 253 рублей.

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По сюжету знаменитый телеведущий Кирилл Цандер (Леонид Ярмольник) за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве. Но тут… дверь одного из лифтов открывается и появляется Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера. Только у него, Михаила Громова (Николай Фоменко), жизнь сложилась далеко не так благополучно.

Русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый — но все это уже не очень важно. Они — актеры. А лифт привозит все новых и новых «пассажиров», которые тоже становятся участниками новогодней истории. И праздничная ночь, как ей и положено, объединяет, лечит, дает надежду. Блистательная игра двух замечательных актеров Николая Фоменко и Леонида Ярмольника заставляет зрителей два часа то хохотать, то плакать.

«Квартет И» и разговоры о женщинах, кино и алюминиевых вилках


Сцена из спектакля «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Фото предоставлено организаторами

Когда: 3 апреля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 43 рублей до 213 рублей (более 30% билетов уже продано). VIP-зона: от 303 до 353 рублей.

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Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит говорят на сцене именно о том, что их интересует, и именно то, что они об этом на самом деле думают. Невыдуманные персонажи — они сами. Об отношениях с женщинами, о неудовлетворенных амбициях, о голливудском кино, об изменах, о вот только что (по ощущениям) закончившемся детстве, о ложном пафосе, о приближающейся старости. Похоже, каждому из присутствующих в зале есть что добавить от себя в эту бесконечную череду историй о взаимных мужских и женских подлостях, о фальши в жизни и в искусстве. При этом суть не столько в байках, которые они травят другу и зрителю, сколько в дружбе — долгой и крепкой.

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Вообще все минские спектакли — в одном месте

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Теги: Минск
 
 
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В ближайшее полугодие на гастроли в Минск приедет много известных российских артистов: Федор Добронравов и Геннадий Хазанов, Сергей Маковецкий, Леонид Ярмольник и...
 
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