"Милавица" расширяет производство и объявляет о дополнительном наборе швей

Источник материала: Ежедневник





В связи с планируемым расширением производства СП ЗАО "Милавица" объявляет о дополнительном наборе швей, обещая им солидный социальный пакет.

Профессия швеи сегодня является одной из самых дефицитных в Беларуси. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на начало года в среднем на 15 открытых вакансий приходилась только одна нетрудоустроенная швея. Для сравнения, у водителей, о нехватке которых в последнее время много говорится, данное соотношение является 9/1.

Во многом дефицит швей объясняется большим спросом со стороны работодателей. Это не только большие производства, но и малые со штатом в 10-20 швей и индивидуальные предприниматели, у которых работают по 2-4 швеи. Конкуренция на рынке жесточайшая и выигрывает тот, кто предложит работникам более выгодные условия.

"В текущих ситуации самое сложное планировать расширение производства, так как мало просто привлечь швей, например, высокой зарплатой, нужно еще создать им такие условия, чтобы удержать персонал, - пояснил генеральный директор СП ЗАО "Милавица" Михаил Ющенко.

Одним из основных условий для привлечения швей при расширении производства является солидный социальный пакет. Для этого необходимы не только большие дополнительные средства, но и долгосрочное планирование. Нужно просчитать, как будет развиваться производство через 5-10 лет и даже в более долгосрочной перспективе.

СП ЗАО "Милавица" решает вопрос привлечения швей самым кардинальным образом, предлагая такой социальный пакет и такие условия работы, которые сегодня по силам далеко не всем. Это и высокая заработная плата, и общежитие для иногородних, и кондиционер с фильтрацией воздуха в цеху, и современное оборудование, и хорошее питание по доступным ценам. Особо следует отметить финансовые бонусы.

Предприятие выделяет своим работницам безвозмездную финансовую помощь не только к отпуску, но и при строительстве жилья, позволяя решить вопрос с уплатой первого взноса.

Дети работников также находятся в сфере особого внимания предприятия. Для них выделяются путевки на оздоровление и летний отдых, а также финансовая поддержка к школе.

"Мы приглашаем к себе не только квалифицированных швей, но и тех, кто незнаком с этой профессией. Мы покажем им производство, условия работы, обучим и поддержим, чем необходимо", - пояснил генеральный директор предприятия.