Александра Саснович проиграла на старте турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Александра Саснович (60-й номер мирового рейтинга) неудачно стартовала на крупном турнире в Пекине с призовым фондом $8 млн, сообщает БЕЛТА .

Сегодня в поединке 1/32 финала одиночного разряда белоруска встречалась с шестой ракеткой мира канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и взяла два стартовых гейма. Однако затем игра у Александры Саснович совсем разладилась, и соперница выиграла первый сет со счетом 6:2. Вторая партия также началась с двух выигранных геймов белоруски, потом канадка выровняла положение - 2:2. Но сценарий первого сета не повторился: Александра Саснович взяла 4 очка и победила 6:2. В решающем сете настоящей борьбы не получилось - Бьянка Андрееску выиграла его с результатом 6:1. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

На старте парного турнира Александра Саснович и россиянка Вероника Кудерметова сыграют с российско-чешским тандемом Екатерина Александрова / Катерина Синякова.

Белоруска Арина Соболенко (14) начнет выступление в китайской столице с 1/16 финала, где ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина (45).

Турнир в Пекине завершится 6 октября.