Саснович в трех сетах проиграла победительнице US Open

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 60 WTA) проиграла в первом раунде турнира в Пекине канадке Бьянке Андрееску (№ 6 WTA) — 2:6, 6:2, 1:6.



Фото: Reuters

Андрееску является действующей чемпионкой US Open, причем после финала с Сереной Уильямс она не провела ни одного матча.

Возвращение Бьянки оказалось победным, хотя Александра смогла навязать канадке борьбу. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу Андрееску, но второй с тем же результатом выиграла уже Саснович.

К сожалению, на третий сет белоруску не хватило. Во втором гейме она отыграла три брейк-пойнта, но все-таки уступила Бьянке, после чего Андрееску уже было не остановить — 1:6.

Арина Соболенко (№ 14 WTA) начнет борьбу на турнире со второго раунда, где сыграет c россиянкой Дарьей Касаткиной (№ 45 WTA).