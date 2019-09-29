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Фура и фургон столкнулись на МКАД: движение затруднено

30.09.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за аварии в районе развязки МКАД с улицей Ваупшасова затруднено движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, днем 30 сентября на 4-м километре внешнего кольца МКАД столкнулись фура MAN и фургон. Движение в районе аварии серьезно затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем 30 сентября в районе развязки с улицей Ваупшасова.
 
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