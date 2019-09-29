Фура и фургон столкнулись на МКАД: движение затруднено

Источник материала: Tut.by

Из-за аварии в районе развязки МКАД с улицей Ваупшасова затруднено движение транспорта. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации, днем 30 сентября на 4-м километре внешнего кольца МКАД столкнулись фура MAN и фургон. Движение в районе аварии серьезно затруднено.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)