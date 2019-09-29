Раскрыт размер наследства Марка Захарова

Источник материала: Tut.by

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве , не дожив до 86-летия всего две недели. Starhit рассказал , кто станет его наследником и что он получит.

Как сообщил изданию адвокат Сергей Жорин, дочь Марка Александра — единственная наследница первой очереди. «Поскольку супруга Марка Анатольевича скончалась, а других детей у него нет, то все имущество режиссера по закону достанется Александре Марковне», — пояснил юрист.

Марк Захаров с дочерью. Фото: Legion-Media

В наследство известного режиссера входит дорогостоящая недвижимость: квартира на Тверской улице в центре Москвы и дача в районе Куркино, минимальная стоимость которой составляет около 50 миллионов российских рублей (около 770 тысяч долларов). В базе ЦИАН самая недорогая квартира на Тверской улице выставлена на продажу по цене 15,3 миллиона российских рублей (это более 230 тысяч долларов, но речь идет об маленьком объекте общей площадью 43 квадратных метра).

Кроме того, отмечает издание, Марку Захарову принадлежал внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью около пяти миллионов российских рублей (77 тысяч долларов).

Таким образом, в сумме Александре достанется более миллиона долларов. Кроме того, дочь получит деньги, накопленные режиссером, но эта сумма неизвестна.