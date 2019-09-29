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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 сентября - 1 октября

30.09.2019 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 сентября - 1 октября
Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Усиление ветра порывами до 15-20 м/с ожидается днем в понедельник, 30 сентября, по юго-западу Беларуси, а также во вторник, 1 октября, на большей части территории страны", - рассказали в Белгидромете. В связи с этим объявлено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении.

Сегодня в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в юго-западных районах - до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 13-19 градусов тепла, по югу - до плюс 22.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 сентября - 1 октября из-за сильного ветра.
 
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