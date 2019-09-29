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В Бразилии футболистки обыграли соперниц со счетом 56:0

30.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Бразилии футболистки обыграли соперниц со счетом 56:0

В Бразилии 28 сентября женская футбольная команда «Фламенго» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро разгромила «Греминьо» со счетом 56:0. Это один из самых результативных матчей за всю историю футбола, сообщает американская телекомпания CBS.

Уточняется, что в среднем футболистки из победившей команды забивали по одному голу каждые две минуты матча.

Самый разгромный счет в истории мирового футбола был зафиксирован в 2002 году на чемпионате Мадагаскара. Тогда команда «СОЭ» проиграла соперникам из «Адемы» со счетом 149:0. Однако большинство голов тогда в собственные ворота забили сами футболисты проигравшей команды — в знак протеста против судей. 11 апреля 2001 года состоялась еще одна зрелищная футбольная игра — сборная Австралии обыграла Американское Самоа со счетом 31:0.

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В Бразилии 28 сентября женская футбольная команда «Фламенго» в чемпионате штата Рио-де-Жанейро разгромила «Греминьо» со счетом 56:0. Это один из самых результативных...
 
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