Источник материала: Вороновская газета





Глава компании SpaceX американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал космический корабль нового поколения Starship, сообщает BBC .

Презентация прототипа корабля проходила на испытательном полигоне компании в Бока-Чика в штате Техас.

Планируется, что корабль Starship выйдет на околоземную орбиту уже через полгода. Для его запуска создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy.

Ранее Илон Маск заявлял, что корабль такого типа будет использован для доставки на Марс колонистов, а также полетов на Луну с туристами на бору.

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