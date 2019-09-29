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Илон Маск презентовал космический корабль нового поколения
30.09.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Глава компании SpaceX американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал космический корабль нового поколения Starship, сообщает
Презентация прототипа корабля проходила на испытательном полигоне компании в Бока-Чика в штате Техас.
Планируется, что корабль Starship выйдет на околоземную орбиту уже через полгода. Для его запуска создается новая ракета-носитель под названием Falcon Super Heavy.
Ранее Илон Маск заявлял, что корабль такого типа будет использован для доставки на Марс колонистов, а также полетов на Луну с туристами на бору.
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Глава компании SpaceX американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал космический корабль нового поколения Starship, сообщает BBC. Презентация прототипа...
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