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Единый день безопасности дорожного движения — 27 сентября
30.09.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
27 сентября 2019 г. в целях пропаганды использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта в Республике Беларусь проводится ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «Фликер — мой дорожный талисман».
ОГАИ Осиповичского РОВД
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27 сентября 2019 г. в целях пропаганды использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого...
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