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Единый день безопасности дорожного движения — 27 сентября

30.09.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

27 сентября 2019 г. в целях пропаганды использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта в Республике Беларусь проводится ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «Фликер — мой дорожный талисман».

Единый день безопасности дорожного движения — 27 сентября

Информационные материалы для проведения профилактических бесед в рамках Единого дня безопасности дорожного движения «Фликер — мой дорожный талисман!» (27 сентября 2019 года)

ОГАИ Осиповичского РОВД

 
 
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27 сентября 2019 г. в целях пропаганды использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого...
 
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