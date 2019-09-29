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Зеленый для авто включился через 4 секунды после наезда. В Лиде такси насмерть сбило пенсионера

30.09.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде утром 30 сентября такси насмерть сбило пенсионера. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает «Лидская газета».


Происшествие случилось в четыре часа утра. По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Polo (такси) двигался по улице Ленинской со стороны улицы Коммунистической и сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому переходу.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых позже умер в больнице.

— На записи с камер видеонаблюдения видно, что зеленый сигнал светофора для автомобиля загорелся лишь спустя четыре секунды после того, как он наехал на человека, — проинформировали в ГАИ.

 
 
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На записи с камер видеонаблюдения видно, что зеленый сигнал светофора для автомобиля загорелся лишь спустя четыре секунды после того, как он наехал на человека.
 
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