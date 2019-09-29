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Зеленый для авто включился через 4 секунды после наезда. В Лиде такси насмерть сбило пенсионера
Источник материала: Tut.by
В Лиде утром 30 сентября такси насмерть сбило пенсионера. Об этом со ссылкой на ГАИ
Происшествие случилось в четыре часа утра. По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Polo (такси) двигался по улице Ленинской со стороны улицы Коммунистической и сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому переходу.
В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы, от которых позже умер в больнице.
— На записи с камер видеонаблюдения видно, что зеленый сигнал светофора для автомобиля загорелся лишь спустя четыре секунды после того, как он наехал на человека, — проинформировали в ГАИ.
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На записи с камер видеонаблюдения видно, что зеленый сигнал светофора для автомобиля загорелся лишь спустя четыре секунды после того, как он наехал на человека.
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