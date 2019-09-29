Сидеть ли в холодном офисе в пальто? Или потом на улице мы замерзнем еще сильнее?

Источник материала: Tut.by

Часто говорят: если не хочешь замерзнуть, выходя на улицу, не сиди в помещении в верхней одежде, а куртку или пальто надевай только перед выходом из дома или офиса. Но правда ли это? Старший преподаватель неврологии Кильского университета Михаэль Эванс ответил на этот вопрос для The Conversation , BBC опубликовал перевод материала.



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Если вы работаете в холодном офисе или на складе, продуваемом сквозняками, то надеть куртку или пальто, чтобы согреться, — вполне естественное желание. Но мы чуть ли не с детства слышим, что в таком случае мы замерзнем еще сильнее, когда выйдем на улицу.

В этом есть что-то нелогичное. Ведь если вы уже замерзли, то вам надо сделать что-то, чтобы сохранить остатки тепла? Но все не так просто.

Чтобы разобраться, нам для начала надо кое-что узнать о том, почему мы замерзаем.

Наше тело покрыто крошечными рецепторами, реагирующими на изменение температуры. Они находятся в нервных волокнах нашей кожи. Когда температура опускается, эти рецепторы посылают соответствующий сигнал в мозг.

Рецепторы, реагирующие на холод, иногда называют ментоловыми, поскольку они реагируют еще и на ментол, дающий ощущение холодка, когда нанесен на кожу.

Такие нервные волокна распределены по всему телу и имеют доступ к центральной нервной системе на разных уровнях. Рецепторы на руках, торсе, ногах или плечах соединены с нейронами спинного мозга. Те же, что находятся на лице, голове или во рту, напрямую соединены с мозговым стволом.

Но, поскольку нервы передают электрические сигналы очень быстро, расстояние между охладившейся кожей и мозгом имеет мало влияния на скорость восприятия нами холода.

Сигналы, посылаемые рецепторами, поступают в отдел головного мозга, который называется таламус. Он отвечает, среди прочего, за передачу сенсорной информации от органов чувств к соответствующим областям мозга — в нашем случае в первичную соматосенсорную кору. Именно это и создает ощущение холода и его осознание.

Чтобы мы это почувствовали, мозг определяет место на теле, пославшее сигнал о понижении температуры, и то, насколько там холодно.

При экстремальных температурах (слишком горячо, слишком холодно) вы, кроме того, чувствуете боль из-за повреждения кожи.

Когда вы выходите на улицу или попадаете в помещение, где температура еще ниже, чем там, где вы только что были, ваша нервная система определяет температуру через открытые участки кожи, в частности — через лицо.

Надевая куртку или пальто в помещении, вы, вероятно, повышаете среднюю температуру своей кожи, в том числе и ее открытых участков.

И хотя когда вы выйдете на улицу, пальто защитит ваше тело от понижения температуры, воздух будет ощущаться холоднее (особенно на открытых участках кожи), чем он ощущался, если бы вы не сидели в офисе в пальто.

Вы это почувствуете еще острее, если, сидя в верхней одежде в помещении, вы вспотели. В таком случае открытые участки вашей кожи охладятся с еще большей скоростью.

Тем не менее, как только вы преодолеете первоначальное ощущение зябкости, ваша куртка выполнит свое предназначение и согреет вас.

Вообще наш организм отлично умеет поддерживать температуру тела близкой к 37 °C, если только вы не больны (и если на улице не слишком холодно или слишком жарко). Он не дает холодному воздуху сильно охладить вашу кожу.

Независимо от того, надели ли вы ваше пальто прямо перед выходом на улицу или сидели в нем в офисе, ваше тело умеет согревать себя само.

По мере того как сигналы от рецепторов поступают в мозг, они попадают в гипоталамус (маленький участок головного мозга, который управляет вегетативными и эндокринными процессами), в миндалевидное тело и в другие центры мозгового ствола.

Гипоталамус, среди прочего, управляет нашей реакцией на температуру, а миндалевидное тело — нашими эмоциональными реакциями.

Когда сигналы, идущие от кожи, активируют эти центры в мозгу, ваш организм пытается поднять температуру тела, заставляя вас дрожать, посылая кровь от поверхности кожи внутрь организма, учащая пульс и дыхание, чтобы усилить циркуляцию крови, насыщенной кислородом.

Благодаря такой слаженной реакции многих органов наше тело защищает себя от потери тепла через кожу и вырабатывает дополнительное тепло с помощью мышечной активности и биохимических реакций.

Теоретически это означает, что вы даже можете терять вес, замерзая, поскольку организм вынужден вырабатывать больше тепла, используя для этого больше энергии.

Но мы бы не советовали вам прибегать к такой технике похудения и выходить зимой на улицу раздетыми. Конечно, избыточный вес сокращает продолжительность жизни, но, замерзая, мы сокращаем ее гораздо более эффективно .