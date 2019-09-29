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Уважаемые жители орденоносной Могилевщины!

30.09.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Мы, руководители общественных объединений Могилевской области, обращаемся к Вам, убеленным сединами ветеранам, юным труженикам заводов и фабрик, руководителям и специалистам, студентам и учащимся, предпринимателям и пенсионерам, всем, кому дорога наша история, память о подвигах предков, многотысячных жертв военного лихолетья со словами благодарности руководству области, городов и районов, всем Вам за огромный вклад и заботу о сохранении этой памяти в мемориалах, аллеях Славы, парках и скверах. Безусловно, эта работа должна продолжаться и далее.

На территории нашей области есть особое место памяти и скорби – деревня Борки в Кировском районе, где 15 июня 1942 года фашистские каратели в течении одного дня уничтожили свыше 2000 мирных жителей: стариков, женщин, детей. Это самая массовая единовременная карательная акция за время Великой Отечественной войны.

В 2004, 2008 годах в д. Борки начато строительство мемориала памяти всех сожженных деревень Могилевской области.

Наш долг и святая обязанность – к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне закончить возведение мемориала.

Мы обращаемся к руководителям районов и городов, предприятий и организаций, а также ветеранам и молодежи, студентам и школьникам посильно поучаствовать в благотворительной акции по сбору средств на эти цели, через проведение субботников, спонсорскую помощь трудовых коллективов, профсоюзных организаций, личных пожертвований жителей области.

Каждый рубль – это вклад благодарных потомков в увековечение светлой памяти безвинно убиенных.

Реквизиты для перечисления:

р/с BY 92 AKBB 36421290922877100000, код  AKBBBY21703

филиал 703 АСБ Беларусбанк.

УНП 701217025

Для ГУК « Централизованная клубная система Кировского района» с пометкой «Борки».

Мы, руководители общественных объединений Могилевской области, обращаемся к Вам, убеленным сединами ветеранам, юным труженикам заводов и фабрик, руководителям и специалистам, студентам и учащимся, предпринимателям и пенсионерам, всем, кому дорога наша история, память о подвигах предков, многотысячных жертв военного лихолетья со словами благодарности руководству области, городов и районов, всем Вам за огромный вклад и заботу о сохранении этой памяти в мемориалах, аллеях Славы, парках и скверах. Безусловно, эта работа должна продолжаться и далее.

На территории нашей области есть особое место памяти и скорби – деревня Борки в Кировском районе, где 15 июня 1942 года фашистские каратели в течении одного дня уничтожили свыше 2000 мирных жителей: стариков, женщин, детей. Это самая массовая единовременная карательная акция за время Великой Отечественной войны.

В 2004, 2008 годах в д. Борки начато строительство мемориала памяти всех сожженных деревень Могилевской области.

Наш долг и святая обязанность – к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне закончить возведение мемориала.

Мы обращаемся к руководителям районов и городов, предприятий и организаций, а также ветеранам и молодежи, студентам и школьникам посильно поучаствовать в благотворительной акции по сбору средств на эти цели, через проведение субботников, спонсорскую помощь трудовых коллективов, профсоюзных организаций, личных пожертвований жителей области.

Каждый рубль – это вклад благодарных потомков в увековечение светлой памяти безвинно убиенных.

Реквизиты для перечисления:

р/с BY 92 AKBB 36421290922877100000, код  AKBBBY21703

филиал 703 АСБ Беларусбанк.

УНП 701217025

Для ГУК « Централизованная клубная система Кировского района» с пометкой «Борки».

 
 
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