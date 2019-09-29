Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Источник материала: Горецкий вестник

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На празднике открыли спортивно-игровую площадку «Островок здоровья», построенную благодаря активности жителей близлежащих домов с помощью инициативной группы депутата Горецкого районного Совета депутатов Марины Бандык. Их совместная работа позволила поучаствовать и стать победителями конкурса инициатив проекта «Эффективное взаимодействие, современное управление — устойчивый результат», реализуемой при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве.

В праздничной программе были флешмоб, музыкальные номера, спортивные состязания, конкурс рисунков. Ребята с радостью забирались в пожарную машину, изучали ее оснащение и примеряли каску спасателей. Все собравшиеся с интересом наблюдали за выступлением дрессированного пса по кличке Арчи.

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Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.













































































































































































































































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА.