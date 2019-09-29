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Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

30.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На празднике открыли спортивно-игровую площадку «Островок здоровья», построенную благодаря активности жителей близлежащих домов с помощью инициативной группы депутата Горецкого районного Совета депутатов Марины Бандык. Их совместная работа позволила поучаствовать и стать победителями конкурса инициатив проекта «Эффективное взаимодействие, современное управление — устойчивый результат», реализуемой при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве.

В праздничной программе были флешмоб, музыкальные номера, спортивные состязания, конкурс рисунков. Ребята с радостью забирались в пожарную машину, изучали ее оснащение и примеряли каску спасателей. Все собравшиеся с интересом наблюдали за выступлением дрессированного пса по кличке Арчи.

Подробнее читайте в «Горецком вестнике».

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.


 
 
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93На празднике открыли спортивно-игровую площадку «Островок здоровья», построенную благодаря активности жителей близлежащих домов с помощью инициативной группы...
 
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