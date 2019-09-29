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Праздник двора на Строителей (фоторепортаж)
30.09.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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На празднике открыли спортивно-игровую площадку «Островок здоровья», построенную благодаря активности жителей близлежащих домов с помощью инициативной группы депутата Горецкого районного Совета депутатов Марины Бандык. Их совместная работа позволила поучаствовать и стать победителями конкурса инициатив проекта «Эффективное взаимодействие, современное управление — устойчивый результат», реализуемой при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве.
В праздничной программе были флешмоб, музыкальные номера, спортивные состязания, конкурс рисунков. Ребята с радостью забирались в пожарную машину, изучали ее оснащение и примеряли каску спасателей. Все собравшиеся с интересом наблюдали за выступлением дрессированного пса по кличке Арчи.
Подробнее читайте в «Горецком вестнике».
Валерия ДРОЗДОВСКАЯ.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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93На празднике открыли спортивно-игровую площадку «Островок здоровья», построенную благодаря активности жителей близлежащих домов с помощью инициативной группы...
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