Районный конкурс «Супербабушка-2019» прошел на Волковыщине

Источник материала: Новости Волковыска

В седьмой раз состоялся ежегодный районный конкурс «Супер бабушка-2019» в филиале «Росский Дом культуры» государственного учреждения культуры «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» .

В этом году, 27 сентября, за почетный титул состязались четыре бабушки и борьба началась еще до открытия конкурса. В фойе Росского Дома культуры расположились работы дополнительных конкурсов «Аппетитное представление» и фотовыставка «По волне моей памяти». За эти конкурсы участницы получили дополнительные баллы, ведь они представляли овощи, фрукты, выращенные на приусадебном участке; соления, варения и другие заготовки, а также приготовленное «фирменное» блюдо; в фотовыставке они демонстрировали фотографии, на которых запечатлены их лучшие качества.

Далее конкурс продолжился на сцене Дома культуры и состоял из пяти испытаний. Первым испытанием было представление конкурсанток «Я бабушка – просто супер!». Во втором конкурсе «Презентация своего населённого пункта» конкурсантки рассказывали о своем населенном пункте, свое маленькой Родине. В конкурсе «Знатоки литературы» ведущая зачитывала несколько строчек из стихотворения известных авторов, а участницы должны были продолжить это стихотворение. В четвёртом конкурсе «Съедобные скульптуры» участницы соревновались на оригинальность и быстроту изготовления шедевров из овощей и фруктов с помощью зубочисток и спичек. А свои творческие навыки они представили в последнем, пятом, конкурсе «Я могу!», где конкурсантки исполняли песни, танцевали, демонстрировали свои увлечения в виде изделий, сделанных своими руками.

А пока участницы готовились к следующим конкурсам, для зрителей выступали артисты любительского художественного творчества Росского ДК: Наталья Гердт исполнила «Гимн семьи», с песней «Мы гуляли с тобою у речки» и танцем «Сударушка» выступили дуэт Александры и Сергея Рощупкиных, «зажигала» зрителей Цветкова Галина с замечательной песней «Сама файна», Лидия Свиридова выступила с песней «За тебя любимый», Парай Валентина исполнила песню «Черемуха белая».

И вот, конкурсантки показали свое мастерство, и для жюри нелегким стал вопрос: «Кто же – лучшая?!». После долгих раздумий и совещаний, под звуки фанфар жюри объявило долгожданные результаты. Для каждой из участниц нашлась номинация, в которой именно она была признана «самой-самой». В номинации «Самая талантливая бабушка-2019» одержала победу жительница аг.Репля Войтеховская Франтишка Викторовна, в номинации «Самая эрудированная бабушка-2019» - Бабушкина Любовь Кабдылхановна (с такой подходящей для конкурса фамилией!) жительница гп Россь, номинация «Самая артистичная бабушка 2019» досталась Гуляй Алле Николаевне, жительнице г.Волковыска, а почетное звание «Супер бабушка-2019» заслужила победительница районного конкурса – Маршалок Станислава Вацлавовна!

Все бабушки получили памятные дипломы, ленты, подарки от организаторов и партнеров.

Каждая участница очень ответственно и с душой подготовилась к конкурсам и еще раз доказала: в должности «бабушки» - она всегда самая лучшая!























