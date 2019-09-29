Источник материала: Новости Волковыска

27 сентября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан рассказал молодым людям историю праздника Воздвижения Креста Господня, который Православная Церковь празднует в этот день.

Отец Александр пояснил парням и девушкам, что значит крест для верующих христиан. Раньше он для всех был орудием жестокой мучительной смертной казни. Теперь же благодаря искупительной жертве Христа на Голгофе и воскресению Христа крест стал символом победы над смертью и символом всего христианства.

Также священник рассказал о богословских теориях искупления и подчеркнул, насколько важно для верующего человека крестный подвиг Христа.