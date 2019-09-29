40-летнему юбилею Ивьевского лицея посвящается. Это наша с тобой биография!

Источник материала: Ивьевский край

В сентябре Гродненская область отметила 75-летний юбилей. Три четверти века уже стали достоянием истории, многогранной, затрагивающей все сферы жизни. Но, прежде всего, это история постоянного и неуклонного развития области, неустанного труда на родной земле нескольких поколений, чьи усилия позволили выйти принеманскому краю на передовые рубежи в стране. Свой вклад в историю Гродненской области, в систему профтехобразования внес Ивьевский лицей.

Учреждение образования "Ивьевский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей" было создано в сентябре 1979 года. За сорок лет учебное заведение серьезно преобразилось: из сельского училища - в лицей, который на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в системе профессионально-технического образования Гродненской области. Но показателем эффективности деятельности являются не только цифры, но и замечательные люди, высокие профессионалы, прекрасные педагоги, настоящие патриоты системы профтехобразования. Имена всех, кто посвятил себя делу подготовки квалифицированных кадров и специалистов, заслуживают уважения, их дела- высокой оценки.40 лет - это путь ветеранов ПТО, стоявших у колыбели системы, наставников и выпускников разных лет.

В лицее есть много традиций, которые с каждым годом сплачивают коллектив работников и учащихся в одно целое, что в итоге работает не только на имидж учебного заведения, но и помогает учащимся реализовывать свои творческие и спортивные способности. Для учащихся лицея созданы все условия для овладения профессиями, для грамотного проведения свободного времени и для организации быта.

Современный рынок труда не стоит на месте, со временем становятся все более востребованными такие профессии как: водитель автомобиля категории "С", машинист холодильных установок, слесарь по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин, тракторист-машинист категории "А", "В", "D", штукатур, электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования.

Для подготовки специалистов, соответствующих уровню современного производства, создана хорошая учебно-материальная база. Задача учреждения образования - сделать все, чтобы здесь могли гордиться своими выпускниками, родители - своими детьми, Беларусь - высококлассными специалистами.

За сорок лет истории лицея произошло немало перемен, но, несмотря ни на что, "кузница рабочих кадров" постоянно совершенствуется, достигает новых высот. В настоящее время развивается экономика страны, реализуются социальные проблемы и во всем этом - весомый вклад системы профтехобразования. Известно, что мастерство не является каким-то недостижимым искусством, и мастером своего дела может стать каждый, если ему помогут, и если он сам будет работать и совершенствовать свои профессиональные навыки, полученные в учреждении профтехобразования.

А для этого нужно, чтобы каждый преподаватель и мастер с творческим вдохновением передавали учащимся свои знания и опыт, идейную убежденность, воспитать активную жизненную позицию, привить высокие морально-этические качества, сформировать личность растущего гражданина, которая способна мыслить, воплощать творческие идеи.

За каждой строчкой сказанного-люди: преподаватели, мастера производственного обучения и другие работники, без которых немыслим процесс обучения - это работники столовой и общежития, учебного хозяйства, бухгалтерии, хозяйственной службы.

Конечно же, особая роль в истории и развитии нашего учебного заведения принадлежит ветеранам - людям, продолжавшим и совершенствовавшим заложенные традиции их предшественниками, тех, которые стояли у истоков образования учебного заведения. Юбилей - это не только историческая веха, это рубеж, дающий возможность оглянуться назад и вспомнить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто внес значительный вклад, для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное: Ч.Б. Горбачевский, С.Н. Склепович, Э.В. Склепович, И.В. Шнейтор, Т.С. Соколовская, С.Б. Соколовский, Н.А. Хильман, Н.И. Шабан, И.И. Гриневский, И.И. Струков, Ю.Н. Ловчий, Г.В. Свекла, Я.И. Дагиль, С.А. Макуцевич, Ч.С. Бурнос и многие другие.

Особенно хочется отметить директоров лицея, благодаря инициативе и неиссякаемой энергии которых мы достигли определенных высот в системе профессионально-технического образования: Евгений Валерьянович Сухоцкий (1979 по 1981 г.г), Михаил Михайлович Кузьмич (1981 г. по 1987 г).

В этот юбилейный год много добрых слов и пожеланий мы говорим в адрес человека, благодаря инициативе и неиссякаемой энергии которого мы достигли определенных высот в системе профессионально технического образования - это Василий Владимирович Русак (директор лицея с 1987 г. по 2014 г.) .

Как результат слаженной работы, на протяжении ряда лет учащиеся и педагоги Ивьевского лицея становятся победителями и призерами в областных и республиканских конкурсах.

Совместная проектно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся по сохранению и развитию духовных и культурно-исторических ценностей Ивьевского района принесла результаты в 2018-2019 году. Ежегодно с целью активизации просветительской деятельности библиотек республики, содействующей формированию духовно-нравственных качеств личности, совершенствованию их работы по воспитанию патриотизма и гражданственности детей и молодежи на основе православных традиций, проводится Республиканский конкурс "Библиотека - центр духовного просвещения и воспитания". Второе место на V Республиканском конкурсе в номинации: "История православия родного края" заняла работа "История храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского в городе Ивье" (автор работы - библиотекарь Татьяна Викторовна Шевчук).

Каждый год учащиеся лицея являются активными участниками Республиканской акции учащейся молодежи "Жыву ў Беларусі і тым ганаруся". Дипломом 1 степени в областном конкурсе исследовательских работ "Наследие Беларуси" в номинации "Материальная культура" отмечена работа "История храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского в городе Ивье".

В республиканском конкурсе виртуальных музеев "Храним традиции, живем настоящим, творим будущее", виртуальный музей "Рэха Вялікай Айчыннай вайны" отмечен дипломом II степени в Гродненской области и дипломом III степени в республике, его можно посетить на сайте лицея. Музей создан на исторических материалах нашего района. Автор работы - заместитель директора по ВР Жанна Вацлавовна Федорович.

С целью развития активной гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение ценностей и традиций белорусского государства в Республике Беларусь, прошел конкурс эссе, посвященный празднованию 100-летия со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. На конкурс была представлена работа - "История БССР в лицах". Эссе отмечено диплом 1 степени в областном этапе и дипломом 2 степени Республиканского конкурса эссе к 100-летию со дня образования БССР. Автор работы - Никита Микуленок, руководитель - Татьяна Викторовна Шевчук.

Выявление малоизвестных или потерянных фактов региональной истории, особенностей материальной и духовной культуры, всестороннее и целостное исследование, возрождение (по возможности) потерянного наследия региона, популяризация местных памятников материального и духовного наследия с целью осведомленности учащейся молодежи были проведены исследовательские работы "Вясельны абрад вёскі Крывічы", "Гісторыя касцёла святога Уладзіслава ў Суботніках", "Легенды і паданні іўеўскай зямлі". Авторы работ - участники школы лидера, руководитель - педагог-организатор Наталия Петровна Цветкова.

Важное место в работе с учащимися отводится продвижению идеи о социальной значимости и ценности труда, повышению престижа рабочих профессий, развитию устойчивых профессиональных представлений в молодежной среде, необходимости преодолевать социальные и профессиональные стереотипы в отношении рабочих профессий. На сайте лицея создана рубрика "Из уст молодых специалистов", где ребята рассказывают о своем профессиональном становлении. Оформлен информационный стенд "Автограф на карте родной Беларуси" о выпускниках учреждения образования - достойных тружениках Ивьевского района и выпускниках учреждения образования, которые трудятся на благо Республики Беларусь. Учащиеся лицея приняли активное участие в молодежном проекте "WorldSkills - старт в будущее!".

Педагогическая поддержка одаренных учащихся осуществляется посредством вовлечения в работу объединений по интересам, социально значимую деятельность, включения в работу общественных объединений, органов ученического самоуправления, конкурсов областного и республиканского уровней:

приняли активное участие в областном конкурсе поисково - исследовательской акции "История Победы в моей семье", посвященной 75 - летию освобождения Беларуси от немецко - фашистских захватчиков;

в областном конкурсе фоторабот "Мы помним", Денис Минюк отмечен дипломом 3 степени;

в областном конкурсе постер - мотиваторов "Мы - за здоровый образ жизни!" в номинации "Профилактика вредных привычек" Артур Марчик награжден дипломом 3 степени "Гродненского областного центра технического творчества";

в областном конкурсе мультимедийных презентаций (видеороликов) "Все начинается с матери" дипломом 2 степени награжден Никита Микуленок;

в областном этапе конкурса фоторабот "Зямля пад белымі крыламі" в рамках акции "Жыву ў Беларусі і тым ганаруся" дипломом ІІ степени в номинации "Высота" награжден Артур Марчик;

областная спартакиада среди учреждений ПТО-2018 - диплом ІІ степени;

областной этап республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі". Награждены дипломом 3 степени Александр Симанович и Николай Горюнов;

республиканский смотр инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждения образования - отмечены дипломом министерства образования.

Участие педагогов в разработке инновационных подходов в организации идеологической и воспитательной работы с учащимися представлено методической разработкой на республиканский конкурс "Воспитывающая среда как фактор становления и развития личности" среди педагогических работников учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Республики Беларусь в номинации "Мир творчества и увлечений".

Награждены дипломом II степени за методическую разработку интерактивной игры "#ЭКОНОМЬИГРАЯ", автор - педагог-организатор Наталия Петровна Цветкова. Работа опубликована в республиканском научно-методическом журнале "Воспитание. Личность. Профессия" - 2019 год.

В апреле 2019 прошла ХVIII республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, организованная в рамках Года малой родины. На выставку представлен опыт работы учреждения образования по организации проектно-исследовательской деятельности в процессе гражданско-патриотического воспитания учащихся "Сохраним духовное наследие", автор - педагог-организатор Наталия Петровна Цветкова награждена дипломом 3 степени УО "РИПО".

В Молодежной столице-2019 - Орше - 24-25 мая прошел гала-коцерт республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі". Ивьевский лицей представил учащийся 3 курса 16 группы хэв Даниил Прима в номинации "Исполнитель роли". Даниил награжден дипломом 1 степени по итогам областного гала-концерта и дипломом 2 степени республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі- 2019".









В рамках фестиваля "АРТ-вакации" прошел конкурс информационно-методических разработок культурно-досуговых мероприятий для учащейся молодежи "КРЕОН", посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко - фашистских захватчиков и Году малой родины. В номинации "От первого лица - мирное преображение - Было. Есть. Будет" республиканским дипломом 2 степени награжден творческий коллектив учащихся (руководитель - педагог-организатор Наталия Петровна Цветкова) за программу "Что значит для тебя Победа?".

Есть много других наград как областного, так и республиканского уровня. Уже сегодня мы видим положительное влияние этой работы на формирование личности учащегося, на формирование молодежных инициатив, на сотрудничество представителей разных поколений.





За 40 лет существования лицей пережил радости, невзгоды и преобразования. Он с радостью встречает новых учащихся и с грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно. Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный и воспитательный процесс - вот основные определяющие успеха нашего лицея. Сорок лет для истории - это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних преподавателей - это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности.





Нашему любимому лицею сорок лет! Мы молоды, динамично развиваемся и не теряем связи поколений. Верим, что у нас не только славное прошлое, но и прекрасное будущее!

Т. Юруш, директор учреждения образования "Ивьевский ГСПЛ".