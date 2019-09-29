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Честный кэшбэк: топ-7 самых выгодных карт с возвратом денег
Источник материала: Myfin
Кто и за что платит кэшбэк?
Кэшбэк начисляют банки. Это их плата за то, что клиент не снимает наличные с карты, держит их там максимально долго, до момента расчета.
Откуда берутся деньги для кэшбэка?
Продавцы, принимающие платеж по карте, отчисляют обслуживающему терминал банку небольшую сумму (1-3%) с каждого платежа. Это называется
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Myfin.by разобрался в массе карт с кэшбэком, чтобы найти 7 самых выгодных предложений.
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