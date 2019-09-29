Честный кэшбэк: топ-7 самых выгодных карт с возвратом денег

Источник материала: Myfin





Кто и за что платит кэшбэк?

Кэшбэк начисляют банки. Это их плата за то, что клиент не снимает наличные с карты, держит их там максимально долго, до момента расчета.

Откуда берутся деньги для кэшбэка?