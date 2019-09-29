Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку с детьми и друзьями

Источник материала: Tut.by

Профессиональный американский бейсболист Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес еще в марте этого года, однако отметить это радостное событие пара смогла лишь в прошедшую пятницу, 27 сентября в Лос-Анджелесе, пишет korrespondent.net.

Влюбленные устроили вечеринку в одном из ресторанов Лос-Анджелеса вместе со своими детьми: 11-летней дочерью Лопес от брака с Марком Энтони Эммой и 14-летней и 11-летней дочерями Родригеса от его бывшей супруги Синтии Скертис Наташей и Эллой, а также друзьями.

Снимками с этого вечера Родригес поделился в своем Instagram (в том числе, в stories):

Известно, что дети 50-летней Лопес и 44-летнего Родригеса относятся друг другу очень хорошо. Это видно и на снимке с мероприятия, опубликованном в Instagram Лопес:

Дженнифер Лопес и дочерью Эммой и Алекс Родригес с дочерью Эллой

Кроме того, на отмечании были и друзья возлюбленных — актриса Лиа Ремини и телеведущий Райан Сикрест, пишет spletnik.ru.

Лиа Ремини и Дженнифер Лопес

Райан Сикрест и дочь Алекса Родригеса Наташа