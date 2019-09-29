В Минске такси вылетело на тротуар и сбило девушку

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель «Яндекс.Такси» сбил на тротуаре пешехода. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 30 сентября, около 13.15, на улице Московской. По информации инспекторов, 52-летний водитель Renault двигался со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Суражской, допустил занос автомобиля и выехал на тротуар, где сбил девушку.



Фото: @gijal666, instagram.com

В результате наезда пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.