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В Минске такси вылетело на тротуар и сбило девушку

30.09.2019 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске водитель «Яндекс.Такси» сбил на тротуаре пешехода. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 30 сентября, около 13.15, на улице Московской. По информации инспекторов, 52-летний водитель Renault двигался со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Суражской, допустил занос автомобиля и выехал на тротуар, где сбил девушку.


Фото: @gijal666, instagram.com

В результате наезда пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате наезда пешеход получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
 
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