В октябре-ноябре текущего года на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам».

В ходе мероприятия работниками Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь будет организован усиленный контроль за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уделено соблюдению рыболовами Правил при осуществлении ловли рыбы на кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями, а также поддержанию рыболовами надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами осуществлять лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями разрешается только рыболовам, которые являются членами РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Максим МОРОЗЕВИЧ, директор Смолевичской РОС РГОО «БООР».