В октябре-ноябре текущего года на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам».

В ходе мероприятия работниками Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь будет организован усиленный контроль за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уделено соблюдению рыболовами Правил  при осуществлении ловли рыбы  на кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями, а также поддержанию рыболовами  надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами осуществлять  лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями разрешается только рыболовам, которые являются членами РГОО «Белорусское общество  охотников и рыболовов».

Рыболовы, нарушившие требования  Правил, несут административную, уголовную или иную  ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Максим МОРОЗЕВИЧ, директор Смолевичской РОС РГОО «БООР».