С 15 по 19 сентября на городском стадионе в Смолевичах проходило первенство Республики Беларусь по хоккею на траве среди девушек 2003 г.р. и младше. Честь Минской области на соревнованиях отстояли учащиеся Смолевичской СДЮШОР.

Всего в первенстве приняли участие шесть команд – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской областей и две команды города Минска – сборная команда г. Минска и команда «СДЮШОР ХК Минск».

В эти дни на стадионе в Смолевичах было по-настоящему жарко – юные спортсменки выкладывались на всю. Демонстрируя свое мастерство в этом непростом виде спорта, хоккеистки показали красивую и насыщенную игру.

В первый игровой день команда Минской области состязалась с хоккеистками из Брестского региона и победила со счетом 4-0, а во второй соревновательный день команда Минской области уступила сборной Минска. 17 сентября представительницы Минской области одержали победу над «СДЮШОР ХК Минск» со счетом 5-0, а на следующий день победили команду Витебской области со счетом 2-1. В завершающий день соревнований команда Минской области одержала победу над хоккеистками Гродненщины.

В результате победителем Первенства Республики Беларусь по хоккею на траве среди девушек 2003 г.р. и младше стала сборная города Минска – девушки одержали победу во всех матчах. Серебро у Минской области – они не смогли одолеть лишь лидеров. Бронза у спортсменок из Витебской области.

– Мы рады такому результату, наши спортсменки уступили лишь чемпионам первенства, – отметил директор СДЮШОР Смолевичского райисполкома Андрей Евгеньевич Сорока. – Девочки значительно улучшили качество игры, уверен, что впереди у нас еще много побед.

Тренером отделения по хоккею на траве СДЮШОР Смолевичского райисполкома является Людмила Владимировна Нестерович. В первенстве отличилась Александра Мартыненко, забившая больше всех голов, хороший результат игры показала вратарь Мария Белоусова.

Итоговая турнирная таблица:

Сборная г. Минска – 15 очков Сборная Минской области – 12 очков Сборная Витебской области – 7 очков Сборная Гродненской области – 6 очков Сборная Брестской области – 3 очка СДЮШОР ХК Минск – 0 очков.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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