Одним из вопросов повестки дня двадцатой сессии Смолевичского районного Совета депутатов, которая состоялась на минувшей неделе, был “О работе смотровых комиссий Смолевичского района”.

Необходимость его рассмотрения понятна, так как за 8 месяцев 2019 года в районе зарегистрировано 66 пожаров (за аналогичный период 2018 года – 49 пожаров), погибли 5 человек (в 2018 году – 5).

— Основными причинами произошедших пожаров явились нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и электрооборудования (10 пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (15 пожаров), неосторожное обращение с огнем (21 пожар), — доложил депутатам начальник Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Николаевич Наумик. – Преобладающее количество пожаров (92%) произошло в жилищном фонде. Это жилые дома (23%), дачные дома (16%), бани (12%), хозпостройки (49%).

В целом сложная обстановка с пожарами и гибелью людей от них сложилась на территории Курганского, Драчковского, Жодинского и Озерицко-Слободского сельсоветов.

— Субъектами профилактики во взаимодействии с органами власти систематически проводится комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами, — рассказал Николай Наумик. – Так, смотровыми комиссиями проведены обследования противопожарного состояния более шести тысяч домовладений и квартир граждан.

В работе смотровых комиссий принимают участие представители РОВД, органов прокуратуры, соцзащиты, образования, здравоохранения, РОЧС и др.

— Анализ причин и условий произошедших пожаров свидетельствует о том, что наиболее эффективное влияние на складывающуюся обстановку будет приносить задействование всех заинтересованных субъектов профилактики, а это и смотровые комиссии, и старосты населенных пунктов, и депутаты, — резюмировал начальник РОЧС.

В своем решении Смолевичский районный Совет депутатов наметил ряд действенных мер по улучшению работы смотровых комиссий Смолевичского района.

М.МЕРКУЛЬ.