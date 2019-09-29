Зачастую дети, казалось бы, не блистающие особенными талантами, обладают способностями в различных областях творчества, но боятся или не знают, как показать свои умения. И прошедший в нашей школе конкурс творчества «Минута славы» предоставил прекрасный шанс учащимся продемонстрировать свои незаурядные возможности. Хочется отметить, что конкурс не стал для ребят принудительным, было очень много заявок на участие, все хотели получить свою «минуту славы».

Как оказалось, среди учащихся школы немало творческих ребят, причем, о талантах большинства из них педагоги и не подозревали. Зрители и жюри оценили исполнительское мастерство и артистизм участников, их сценические образы, оформление и качество исполнения. Но самое главное – и участники, и зрители получили огромный заряд позитива и хорошего настроения.

Оценивало таланты участников компетентное жюри, в состав которого вошли директор учреждения образования Татьяна Грушевская, инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова, заместитель директора по воспитательной работе Ирина Беляева, социальный педагог и руководитель объединения по интересам по вокалу Наталья Дьячук.





Участники конкурса состязались в следующих номинациях: танец, сольное исполнение, игра на музыкальном инструменте, декламирование стихотворения.

В конкурсной программе не было проигравших участников, ведь все дети талантливы по-своему, у каждого ребенка есть свои способности, главное — их разглядеть и помочь открыть. Жюри конкурса отметило грамотой каждого участника «Минуты славы».

Но и победители в каждой из номинаций были определены.

Так, в номинации «Танец» 1-е место разделили танцевальные коллективы 5 «А» и 9 «Б» классов; в номинации «Сольное исполнение» 1-го места были удостоены Артем Прокопович (2 «В» класс) и Кира Руцевич (4 «Б» класс); 1-е место в номинации «Декламирование стихотворений» разделили Софья Чубок (3 «Б» класс) и Екатерина Шимборецкая (2 «А» класс).

Конкурс прошел в очень теплой атмосфере, все ребята творчески подошли к поставленной задаче. Поздравляем всех участников и желаем творческих успехов!

Юлия ШЕРЕМЕТ, педагог-организатор ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича г. Смолевичи».

На снимках: участники школьного творческого конкурса «Минута славы».

Фото из архива учреждения образования.