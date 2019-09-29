Обучение проходит по двум направлениям:
— Навыки работы на компьютере;
— Поиск информации в интернете.
С помощью компьютера вы сможете:
— Общаться с родными через интернет;
— Оплачивать коммунальные и другие платежи;
— Искать необходимые товары (продукты, лекарства);
— Общаться в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте);
— Просто интересно проводить время.
Занятия проходят на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН». Телефон для записи: 27-9-94.
Спешите записаться!