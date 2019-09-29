Обучение проходит по двум направлениям:

— Навыки работы на компьютере;

— Поиск  информации в интернете.

С помощью компьютера вы сможете:

— Общаться с родными через интернет;

— Оплачивать коммунальные и другие платежи;

— Искать необходимые товары (продукты, лекарства);

— Общаться в социальных сетях (Одноклассники, Вконтакте);

— Просто интересно проводить время.

Занятия проходят на базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН». Телефон для записи: 27-9-94.

Спешите записаться!