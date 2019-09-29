Смолевичская «Плисса» покорила китайскую публику на концерте в Чунцине

Народный вокальный ансамбль «Плисса» из Смолевичского района выступил в Чунцине на праздничном концерте «Реки мира», посвящённом 70-летию со дня образования Китайской Народной Республики.





Коллектив исполнил три народных песни и в буквальном смысле заставил китайскую публику приплясывать в такт новым музыкальным мотивам.



Артисты поразили зрителей своим исполнительским мастерством

Артисты покорили китайских слушателей своим исполнительским мастерством и всеобъемлющей энергетикой белорусской народной песни. Чистое звучание голосов трио центрального региона, как река, растеклось по площади и заполнило все пространство. Это выступление, несомненно, стало приятным подарком для всех присутствующих. Впрочем, довольны остались и сами артисты.



Ирина Велентейчик

– Мы получили массу положительных эмоций от концертной программы. Стоя на сцене, почувствовали, что наша музыка вызывает положительные эмоции у жителей и гостей Чунцина. В целом, наш коллектив уже знаком с китайской публикой. Когда в Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» приезжают зарубежные гости, мы всегда с радостью для них выступаем, – рассказывает участница ансамбля «Плисса» Ирина Велентейчик.



Ли Цзя

Заместитель директора комитета по развитию культуры и туризма района Юйчжун города Чунцина Ли Цзя поблагодарила вокальный ансамбль «Плисса» за такое живое и креативное выступление, а также отметила важность творческого обмена артистами.

Так, концертную программу областного праздника в Несвиже, посвящённого Дню Независимости Республики Беларусь, в своё время украсило выступление балетной трупы Чунцина. Поэтому с ответным визитом белорусские артисты посетили китайский мегаполис.



Ван Нецзинь

– Меня очень вдохновило выступление белорусского коллектива. У них очень сложные для исполнения песни. Нужно долго обучаться, чтобы так красиво и экспрессивно петь, — поделился впечатлениями участник концерта, солист пекинской рок-группы Ван Нецзинь.

День образования Китайской Народной Республики традиционно широко отмечается.

– Этот праздник является главным в нашей стране, а в этот году дата и вовсе юбилейная – 70 лет. Жители и гости Китая смогут насладиться незабываемыми представлениями и торжествами, которые проходят в течение 7 дней, начиная с 1 октября. Эта так называемая «золотая неделя» — одна из трех, которые ежегодно проходят в Китае в честь важных праздников и считаются выходными днями для всей страны, – рассказала помощник директора белорусского центра культурной и туристической продукции в Чунцине Чжан Идань.