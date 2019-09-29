СМИ Минской области и Чунцина нацелены на создание совместного проекта

Представители Миноблисполкома и средств массовой информации посетили Чунцинское телевидение. Журналисты центрального региона и их зарубежные коллеги обсудили общие тенденции развития СМИ и поделились планами на будущее.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Миноблисполкома Татьяна Хмель отметила, что для усиления информационного взаимообмена будет логичным создать совместный медиапроект либо серию репортажей о жизни двух регионов и их культурном и туристическом потенциале.

-И Минская область, и Китай богаты на живописные, удивительные места. У нас прекрасная природа и трудолюбивые люди, которые с интересом готовы изучить быт и культуру друг друга. И это можно воплотить в жизнь именно с помощью СМИ, — добавила Татьяна Хмель.

Также для гостей была проведена экскурсия.

Чунцинское телевидение начало работу в 2004 году. И за 15 лет превратилось из обычного регионального в широковещательное средство массовой информации с 3 тысячами работников и разветвленной сетью тематических каналов. Новости, кино, наука и образование, жизнь города, развлечения, мода, детская тематика – все это находит свое отражение на телеэкранах Чунцина. Особое внимание – мобильному телевидению.





Мобильное приложение телекомпании скачали более 1 млн человек

– Мы запустили мобильное приложение и активно развиваем его, – рассказывает исполнительный директор центра новостей телевизионной станции г.Чунцина Тан Цзяньпин. – Количество жителей, которые скачали наше приложение, сейчас превышает 1 миллион. Также мы используем гаджеты при сложных съемках, когда нет возможности снять происходящее профессиональной камерой.





Новостной канал постоянно увеличивает количество программ, выходящих в прямом эфире. Сейчас их объем составляет более 85%.

Техническое оборудование телеканала оперативно модернизируется и имеет международный класс. Также в свое время канал стал пионером в оцифровке материала. В состав Чунцинского медиахолдинга входит и радио.





Участники делегации отметили высокий уровень организации работы местного медиахолдинга, а также современные подходы к подаче информации. Ряд идей можно применить и региональным телеканалам Минский области, которые расположены в Молодечно, Жодино и Солигорске. Все они входят в состав инновационного медийного кластера Минской области, инициатором создания которого в 2019 году выступили Миноблисполком, Институт журналистики БГУ и редакция газеты «Минская правда».



