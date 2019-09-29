На Кировщине масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность»

Источник материала: Кировец

















На территории Кировского района масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность». Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с активистами БМООСП активно помогают одиноким и одиноко проживающим гражданам в наведении порядка в их домовладениях и приведении их жилища в пожаробезопасное состояние. Об этом рассказала инспектор СПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

Так, работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью, представители Кировского РЦСОН Алла Печень и Ольга Дятлова , а также учащиеся ГУО СШ № 1 г.Кировска Михаил Журавель, Данила Наврозов и Егор Басак ко Дню пожилого человека оказали помощь одинокой пенсионерке из д.Викторовка – Вере Григорьевне Киреевой.

Ребята помогли бабушке перенести дрова в «дровник», принесли воды из колодца, а также провели обследование состояния дома с точки зрения пожарной безопасности, проверили исправность АПИ. Представители РОЧС побеседовали с Верой Григорьевной по основам безопасности жизнедеятельности, вручили на память листовки и памятки с правилами безопасности.

Вера Григорьевна поблагодарила работников РОЧС, РЦСОН и активистов БМООСП, которые, в свою очередь, так же пожелали пенсионерке крепкого здоровья.