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На Кировщине масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность»

30.09.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На Кировщине масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность»


На Кировщине масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность»


На Кировщине масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность»

На территории Кировского района масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность». Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с активистами БМООСП активно помогают одиноким и одиноко проживающим гражданам в наведении порядка в их домовладениях и приведении их жилища в пожаробезопасное состояние. Об этом рассказала инспектор СПиВО Кировского РОЧС Анастасия Юрченко.

Так, работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью, представители Кировского РЦСОН Алла Печень  и Ольга Дятлова , а также учащиеся ГУО СШ № 1 г.Кировска Михаил Журавель, Данила Наврозов и Егор Басак ко Дню пожилого человека оказали помощь одинокой пенсионерке из д.Викторовка – Вере Григорьевне Киреевой.

Ребята помогли бабушке перенести дрова в «дровник», принесли воды из колодца, а также провели обследование состояния дома с точки зрения пожарной безопасности, проверили исправность АПИ. Представители РОЧС побеседовали с Верой Григорьевной по основам безопасности жизнедеятельности, вручили на память листовки и памятки с правилами безопасности. 

Вера Григорьевна поблагодарила  работников РОЧС, РЦСОН и активистов БМООСП, которые, в свою очередь, так же пожелали пенсионерке крепкого здоровья.

 
 
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На территории Кировского района масштабно проходит акция «Молодежь за безопасность». Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с...
 
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