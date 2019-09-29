«Савушкин продукт» присоединил «Брестмясомолсервис»

Источник материала: Ежедневник





Решение о поглощении было одобрено на прошлой неделе собраниями акционеров обоих обществ.

Дополнительные акции выпускаться не будут, так как на момент присоединения «Савушкин продукт» уже владел 100% «Брестмясомолсервиса», говорится в сообщении, опубликованном сегодня на Едином портале финансового рынка.

Напомним, в 2015 году принадлежащий Брестской области пакет акций «Брестмясомолсервиса» в размере 88,7% уставного фонда был продан «Савушкину продукту» по результатам аукциона с увеличением начальной цены на 5% за 15,2 млрд неденоминированных рублей. За это время собственник консолидировал все акции в своих руках.

Основным видом деятельности «Брестмясомолсервиса» являлось производство бумажной и картонной тары.