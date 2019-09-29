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«Савушкин продукт» присоединил «Брестмясомолсервис»
30.09.2019 15:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Решение о поглощении было одобрено на прошлой неделе собраниями акционеров обоих обществ.
Дополнительные акции выпускаться не будут, так как на момент присоединения «Савушкин продукт» уже владел 100% «Брестмясомолсервиса», говорится в сообщении, опубликованном сегодня на Едином портале финансового рынка.
Напомним, в 2015 году принадлежащий Брестской области пакет акций «Брестмясомолсервиса» в размере 88,7% уставного фонда был продан «Савушкину продукту» по результатам аукциона с увеличением начальной цены на 5% за 15,2 млрд неденоминированных рублей. За это время собственник консолидировал все акции в своих руках.
Основным видом деятельности «Брестмясомолсервиса» являлось производство бумажной и картонной тары.
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Решение о поглощении было одобрено на прошлой неделе собраниями акционеров обоих обществ.
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