Сравните: беларуские селебрити и голливудские актёры одного года рождения

Источник материала: KYKY

Мы заметили, как в сети появился то ли новый, то ли хорошо забытый старый флешмоб — сравнивать, как по-разному сейчас выглядят люди одного года рождения. KYKY решил не отставать и подготовил свой пул беларуских селебрити, сопоставив их с зарубежными актерами и актрисами. Наслаждайтесь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и актёр Джон Траволта. Год рождения: 1954-й

Политик Зенон Позняк и актёр Майкл Дуглас. Год рождения: 1944-й

Глава ЦИК Лидия Ермошина и актриса Ким Бейсингер. Год рождения: 1953-й

Экс-министр информации Лилия Ананич и актриса Кристин Скотт Томас. Год рождения: 1960-й





Экс-глава МВД Игорь Шуневич и актёр Джейсон Стетхэм. Год рождения: 1967-й





Музыкант Сергей Михалок и актёр Джуд Лоу. Год рождения: 1972-й

Музыкант Александр Солодуха и актёр Кевин Спейси. Год рождения: 1959-й