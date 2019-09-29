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Сравните: беларуские селебрити и голливудские актёры одного года рождения
Источник материала: KYKY>
Мы заметили, как в сети появился то ли новый, то ли хорошо забытый старый флешмоб — сравнивать, как по-разному сейчас выглядят люди одного года рождения. KYKY решил не отставать и подготовил свой пул беларуских селебрити, сопоставив их с зарубежными актерами и актрисами. Наслаждайтесь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и актёр Джон Траволта. Год рождения: 1954-й
Политик Зенон Позняк и актёр Майкл Дуглас. Год рождения: 1944-й
Глава ЦИК Лидия Ермошина и актриса Ким Бейсингер. Год рождения: 1953-й
Экс-министр информации Лилия Ананич и актриса Кристин Скотт Томас. Год рождения: 1960-й
Экс-глава МВД Игорь Шуневич и актёр Джейсон Стетхэм. Год рождения: 1967-й
Музыкант Сергей Михалок и актёр Джуд Лоу. Год рождения: 1972-й
Музыкант Александр Солодуха и актёр Кевин Спейси. Год рождения: 1959-й
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