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Врала и молчала. В ОГП рассказали о претензиях к Канопацкой

30.09.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие претензии ОГП предъявляет Анне Канопацкой? На этот вопрос на сегодняшней пресс-конфренции по итогам партийного съезда ответил член политсовета партии, бывший заместитель председателя ОГП Лев Марголин.

Врала и молчала. В ОГП рассказали о претензиях к Канопацкой
«Первое. За три года Анна Канопацкая фактически ни в одном публичном выступлении не высказывала, что является членом Объединенной гражданской партии, – перечисляет Марголин.

Второе. Вранье с ее стороны, которое началось буквально через две недели после ее избрания, когда ей команда Татьяны Короткевич принесла пачку документов по нарушениям на избирательном округе и попросила передать в прокуратуру. 

Она три недели говорила, что отправила, но оказалось, что на самом деле ничего не отправлено. В конце концов, эти документы отправила партия. И это лишь один из примеров вранья.


Третье. Основной задачей Анны Канопацкой при принятии депутатского мандата было изменение Избирательного законодательства. Был подготовлен проект изменений в Избирательный кодекс, перечень изменений, которые необходимо было внести.

Она их внесла, но получила отрицательное заключение Национального центра законодательства и правовых исследований. Якобы там один пункт противоречит другому. Так депутаты и сидят в парламенте для того, чтобы эти противоречия устранять! 

Пользуясь своими депутатскими правами, Анна могла заявить об этом прессе, общественности, выступить на пленарном заседании, но она ничего этого не сделала.

Перед выборами этот проект Избирательного кодекса появился. Почему это его нельзя было внести три года назад – не понятно... При этом законопроект в значительной степени выхолощен, и тех вещей, на которых мы настаивали, в этом проекте нет. 

А мы настаиваем на радикальном сокращении досрочного голосования, поскольку всем известно, что это один из основных источников фальсификаций. 

Исчез из законопроекта и принципиальный пункт об обязательном включении представителей оппозиционных партий в участковые избирательные комиссии. Вы участвуете в выборах, но ни в одной комиссии нет ваших представителей! Этого момента тоже нет.

Четвертое. Последняя претензия – обвинение в нечистоплотности партии».

Кстати, Лев Марголин также высказал мысль о привлечении Анны Канопацкой к ответственности за дискредитацию партии и диффамацию.


«Партия ожидала, что Анна будет поднимать проблему честных выборов, – говорит исполняющий обязанности председателя партии Николай Козлов. – Она должна была обсуждать этот вопрос не в соцсетях, а с парламентской трибуны. А то у нас получается, что депутат активно пишет на своей странице в соцсети, но при этом молчит в парламенте.

Знаю, что с проблемой нечестных выборов Анна сейчас столкнется сама, хотя она могла три года активно поднимать эту тему».
 
 
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Какие претензии ОГП предъявляет Анне Канопацкой? На этот вопрос на сегодняшней пресс-конфренции по итогам партийного съезда ответил член политсовета партии,...
 
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