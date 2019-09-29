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А кто там идёт? Партии определяются с участием в выборах

30.09.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

61 кандидат в депутаты Палаты представителей выдвинут Объединенной гражданской партией на внеочередном съезде в Минске. В работе съезда приняли участие 59 делегатов.
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Как сообщает naviny.by, среди выдвиженцев - более двух десятков представителей партнерских организаций по правоцентристской коалиции - оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движения «За Свободу». 

Также в партию были приняты и выдвинуты кандидатами несколько человек, в частности, член общественного объединения «Говори правду», известный эксперт в сфере образования Сергей Ольшевский, а также блогер Николай Масловский.

28 сентября на конференции в Минске «Движение «За свободу» выдвинул 55 кандидатов в депутаты. Среди них - Юрий Губаревич, Алесь Михалевич, Виктор Янчуревич, Ольга Дамаскина, Юрий Казакевич, Виктория Таболич, Роман Кисляк, Христофор Желяпов, Виталий Амелькович, Петр Мигурский, Владимир Кацора, Владимир Шило и другие.

«За Свободу» планирует пройти все юридические процедуры, чтобы добиться регистрации своих кандидатов именно от общественного объединения. Как пояснил председатель организации Юрий Губаревич, статьи 5, 69 и 138 Конституции свидетельствуют, что кандидатов имеют возможность выдвигать все гражданские организации, а не только политические партии.


«Избирательный кодекс фактически лишает нас этого права. Но Конституция имеет преимущество над любыми законами и декретами. Поэтому мы проверим на соответствие главному закону свое право выдвигать кандидатов. 

Наши претенденты направят в избирательные комиссии полные пакеты документов, а в результате отказа будут обжаловать их в вышестоящих инстанциях, в том числе в белорусских судах и в Комитете ООН по правам человека. Мы хотим восстановить конституционную законность в Беларуси, наконец разморозить политическую жизнь в нашей стране», - заявил он.

 21 сентября состоялся съезд партии ЛДП, на котором присутствовали более 200 делегатов из всех регионов страны - руководители всех областных, городских, районных и города Минска партийных структур.

Либерально-демократическая партия выдвинула 110 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва во все избирательные округа страны. Абсолютное большинство кандидатов - новые лица в белорусском политике. Партия делает основной упор на людей дела, неравнодушных к судьбе своей страны. 

Представлены все слои населения - государственные служащие, предприниматели, учителя, представители системы здравоохранения и иншыя.21 сентября в Минске состоялся внеочередной XIX съезд Партии БНФ. Заседание высшего органа партии не имело отчетно-выборного характера и было посвящено вопросам участия в избирательной кампании.

21 сентября Съезд Партии БНФ выдвинул 50 членов кандидатами в депутаты, при этом по каждой предлагаемой кандидатуре зачитывались характеристики, происходило обсуждение и отдельное голосование. 

Представители БНФ выдвигаются по всем областям страны и в городе Минске. 16 партийцев из этого списка ведут еще и сбор подписей избирателей через свои инициативные группы.

А 22 сентября на внеочередном съезде партии Белорусский социал-демократическая партия (Грамада) выдвинула 50 кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Кроме партийных списков многие партийцы выдвигаются путем сбора подписей либо одновременно и по спискам.

Провластные объединения «Белая Русь» и БРСМ обещали помочь выдвитуться своим представителям в каждом из 110 округов.

Оппозиционные общественные объединения и незарегистрированные партии, по информации naviny.by  скромнее рапортуют о регистрации инициативных групп своих сторонников : оргкомитет партии «Белорусский христианская демократия» - 40, «Говори правду» - 37, движение «За Свободу» - 22, инициатива «Европейская Беларусь» - 15 и оргкомитет Белорусского социал-демократической партии (Народная Громада) - 36.
 
Теги: Минск
 
 
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61 кандидат в депутаты Палаты представителей выдвинут Объединенной гражданской партией на внеочередном съезде в Минске. В работе съезда приняли участие 59...
 
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