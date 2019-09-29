ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович проиграла в первом круге турнира в Пекине

30.09.2019 15:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на старте Открытого чемпионата Китая по теннису

В матче 1/32 финала белоруска, занимающая 60-е место в мировом рейтинге, встретилась на корте с шестой ракеткой мира – канадкой Бьянкой Андрееску. Саснович уступила сопернице в трех сетах, матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут. Белоруска завершила свое выступление на турнире в одиночном разряде.

В первом круге парного турнира Александра Саснович вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой встретятся с представительницами России и Чехии Екатериной Александровой и Катериной Синяковой.

Открытый чемпионат Китая по теннису проходит с 28 сентября по 6 октября в Пекине. Этот турнир относится к категории "Премьер". В этом году призовой фонд соревнований превышает восемь миллионов долларов.

В турнире примет участие еще одна белорусская спортсменка Арина Соболенко. Она начнет выступление с 1/16 финала, где ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на старте Открытого чемпионата Китая по теннису
 
Новости дня
Новости разные
 
Беседа с курсантами военно-патриотического клуба «Школа выживания»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные кеды для подростков вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика