ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здания еще одного завода в центре Минска уйдут с молотка

30.09.2019 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Завод технологического оборудования выставил на продажу свои здания в центральной части столицы — между проспектом Машерова и Осмоловкой.

Начальная цена — около 8 миллионов рублей, рассказал TUT.BY начальник отдела по организации и проведению аукционов и конкурсов Минского городского центра недвижимости Дмитрий Стасевич

Здания расположены в квадрате улиц Чичерина, Киселева, Куйбышева и проспекта Машерова. Площадь участка — около 1,9 гектара.

Начальная цена всех сооружений на участке — 8,044 миллиона рублей, или около 3,87 млн долларов. Торги пройдут 29 октября в Минском городском центре недвижимости. По согласованию с заводом возможна рассрочка платежа.

Но будущему покупателю стоит учитывать, что этот участок согласно проекту детального планирования (ПДП) является инвестиционной площадкой под создание многофункционального комплекса.

Но сейчас здания завода продаются без привязки к этим планам. А если инвестиционную площадку потом продадут другому инвестору — то он обязан будет возместить собственнику зданий их стоимость.

Но, как показывает практика, инвестора на такую площадку придется ждать долго. А это значит, что собственник сможет сделать тут офисы или другие по функционалу помещения, сдавать их в аренду и к моменту появления инвестора уже нормально заработать. И примеры тому в Минске есть.

Напомним, на днях на продажу повторно выставили здания завода МЗОР на улице Октябрьской.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод технологического оборудования выставил на продажу свои здания в центральной части столицы — между проспектом Машерова и Осмоловкой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 15 процентов населения нашей страны от 65 лет и старше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика