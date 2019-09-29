Правда, этой информации пока нет на сайте вуза, но в администрации филиала ее подтвердили. На звонок по служебном номеру утром в понедельник Сергей Иванович не отвечал.





Нового начальника областного управления образования пока нет. Судя по информации на официальном сайте, сейчас им руководит замначальника Жанна Жданович. Напомним, шесть чиновников были уволены Лукашенко после скандала с «учительницей с партой».





Фамилии уволенных начальников городского управления и районного отдела образования пока не исчезли с официальных сайтов, хотя после решения Лукашенко прошло больше недели. Ранее заявляли, что чиновников «уволят, когда найдут новое место работы».





Вскоре после решения Лукашенко была уволена директор СШ №15, в которой произошел скандал - сейчас она работает завучем в другой школе.





В пресс-центре Министерства образования «КП» ответили, что не владеют информацией об уволенных гомельских чиновниках и о том, какие у них новые места работы.





По-прежнему не выходит на связь и не отвечает на сообщения в мессенджерах отец мальчика, на которого ругалась учительница.