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В Минске появился бот - подсказывает, когда придет автобус

30.09.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Telegram появился бот «Минск Транспорт», который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в столице.

Пользоваться ботом просто: нужно отправить ему сообщение с номером общественного транспорта.

Бот уточнит, это автобус, троллейбус или трамвай, а потом – в каком направлении вы поедете и с какой остановки. После ответа он сообщает три ближайших времени прибытия.

Кажется, сервис работает корректно. Бот не имеет отношения к «Минсктрансу», его сделал пользователь Telegram, который объяснил TUT.BY, что сначала сделал бот для Бреста, где живет, а когда появились положительные отзывы, решил сделать аналог и для Минска.
 
Теги: Расписание автобусов, Брест
 
 
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В Telegram появился бот «Минск Транспорт», который подсказывает расписание автобусов, троллейбусов и трамваев в столице.
 
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