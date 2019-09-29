В Минске появился бот - подсказывает, когда придет автобус

Пользоваться ботом просто: нужно отправить ему сообщение с номером общественного транспорта.





Бот уточнит, это автобус, троллейбус или трамвай, а потом – в каком направлении вы поедете и с какой остановки. После ответа он сообщает три ближайших времени прибытия.



