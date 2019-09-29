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Лебедько о Канопацкой: Надо снять корону

30.09.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белорусский партизан" попросил экс-главу Объединенной гражданской партии прокомментировать скандал с Анной Канопацкой.

Лебедько о Канопацкой: Надо снять корону
– Я не был делегатом партийного съезда, – говорит Анатолий Лебедько. – В данной ситуации за решения, которые приняты на съезде, отвечает Николай Козлов. Я могу лишь со стороны прокомментировать, высказать свою версию – как человек-будильник. А официальную версию партии могут излагать лишь люди уполномоченные.

– Расскажите тогда, как вам видится ситуация с Канопацкой со стороны? Она внесла Избирательный кодекс в Палату представителей, были проблемы с коммуникацией между партийным руководством и Анной Канопацкой, но при всех нюансах ОГП была партией, представленной в парламенте. И тут съезд ее категорически не поддерживает, не дает второго шанса...

– Я считаю, что вы концентрируетесь на мелких вопросах и, к сожалению, не видите главного. Сейчас решается главный вопрос: будет ли тема свободных, честных выборов в международной повестке дня и в повестке дня граждан нашей страны. Это самое главное! 

Мы уже три года имеем в Палате представителей то ли оппозиционных, то ли независимых кандидатов. И я думаю, что пришло время лидерам политических партий и экспертам сесть за «круглый стол» и обсудить, что мы имеем, какие плюсы и минусы от этой ситуации для всех нас. 

Я не видел ни одного аналитического материала на эту тему. Мандат назначенного депутата – какие итоги, какие результаты, в чем плюсы?

Потому что сейчас пройдет еще одна парламентская кампания...


– И наверняка снова появятся назначенные депутаты...

– Не наверняка, а точно! Александр Лукашенко снова назначит какое-то количество людей в парламент, которые позиционируют себя как представители оппозиционных организаций. И если это произойдет, то уже на третий раз Лукашенко будет относиться к оппозиции, к избирателям как к своим чиновникам – вызвал и назначил. И все с этим пока якобы смирились.

Я протестую против этого. И считаю, что этого нельзя допустить. И от лидеров политических партий, от аналитического сообщества должен пойти ясный и четкий сигнал: друзья, так нельзя! 

– А вдруг кто-то из оппозиции действительно честно победит на парламентских выборах?

– Вы меня удивляете...За эти годы Лукашенко не удалось построить сильную и процветающую Беларусь, но зато он выстроил эффективную систему тотального контроля над всем. Он гордится, что знает, о чем говорит посол на кухне. Или Михаил Чигирь в своей спальне. Поэтому допустить, что что-то в этой системе контроля не сработает...

Знаете, когда не сработало? Когда в Палате представителей появилась группа «Республика». Это было один раз, когда Александр Лукашенко не сам лично определял, кого назначить в Палату представителей, а отдал этот вопрос на откуп так называемым губернаторам, руководителям областей и города Минска. И они проморгали... 

Поэтому и генерал Валерий Фролов, как честный и порядочный человек, говорил мне: «Анатолий, у меня были обязательства перед покойным "губернатором" Гродненщины Александром Дубко, но он умер, значит, я свободный человек. Никаких обещаний Александру Лукашенко или другим чиновникам я не давал».

С того времени Лукашенко держит этот вопрос на персональном контроле. И у назначенных депутатов договоренности существуют в первую очередь с властью, а не с ОГП, не с ТБМ или другими независимыми организациями. 

И поэтому я хочу обратиться к лидерам экспертного сообщества и политических партий: друзья, надо с этим что-то делать!

– Да, потому что завтра назначат вас или кого-то другого, а вопросы останутся...

– В Палате представителей сегодня не может появиться человек, над которым нет контроля со стороны власти. Конечно, люди все разные... Вспомните 2010 год. До Площади у нас была одна галерея политических портретов, а после – другая. Мы живем в авторитарной стране, и это надо учитывать...

Объединенная гражданская партия предлагала заключать персональные договоры с каждым потенциальным кандидатом в депутаты заранее, чтобы там четко было сказано: ты можешь и должен делать это и это, а партия, которая тебя поддерживает – это и это. 

И тогда появляется какая-то правовая основа взаимоотношений партии и этого назначенного депутата. И это дает возможность уже в первый месяц работы такого депутата сделать определенные выводы. И если вы видите, что назначенный депутат не выполняет условия договора, вы можете отказаться от сотрудничества с ним, и он будет представлять не партию, а самого себя. 

– Интересная идея...

– Но она не могла появиться у нас три года назад, пока мы не имели подобного опыта взаимоотношений с Анной Канопацкой. Можно, конечно, представить вопрос так, что у Канопацкой якобы не сложились отношения с Лебедько, но я это вообще опускаю, тут совсем другие акценты.

Я стараюсь думать о будущем. Для меня важно, чтобы и граждане нашей страны, и международные организации не согласились с тем, что Лукашенко наделен правом назначать в парламент от оппозиции того, кого он считает нужным. Потому что это вычеркивает из международной повестки дня вопрос честных и свободных выборов. А для меня это принципиальный вопрос!

И я считаю, что эту генеральную линию сегодня должна держать вся оппозиция.


– Вы в начале нашего разговора сказали, что если бы были делегатом съезда, то, вероятно, проголосовали бы за Канопацкую...

– В данном случае я стараюсь не привязываться к неким личным отношениям. Хотя я на съезде привел пример: есть семья, но муж и жена уже не живут два года вместе. И все у них врозь – и бюджет, и отношения. Ничего их не связывает, даже кофе вместе не пьют, не разговаривают. Так зачем поддерживать такие отношения? 

Если люди не понимают друг друга, можно цивилизованно разойтись. Без скандалов и глупых угроз. Зачем грозить, что в эти отношения вмешается дипломатический корпус, международная общественность и в данном случае пожурит ОГП: «Вы что сделали?».

Я считаю, надо снять корону. Вот я критикую Марию Василевич, так у нее хотя бы корона настоящая есть! А у Анны короны нет, но ощущение, что она своей короной за все цепляется. Скромнее нужно быть, уменьшить свои амбиции. 

Но это все не важно. Самое главное – решить, мы будем продолжать бороться за честные и свободные выборы, или этот вопрос просто уходит с нашего молчаливого согласия с повестки дня и наших граждан, и международных организаций. 

Лично мне не хотелось бы, чтобы этот вопрос ушел с повестки дня. Поэтому я буду инициировать эту дискуссию. Она нужна нам всем.
 
Теги: Минск
 
 
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