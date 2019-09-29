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Появился трейлер сериала "Война миров" от BBC

30.09.2019 16:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Появился трейлер сериала "Война миров" от BBC
Скриншот

Британская телевизионная компания BBC показала широкой публике первый трейлер будущего сериала "Война миров".

Появился трейлер сериала "Война миров" от BBC С папой и королевой. Какие западные сериалы смотреть осенью

Видео было опубликовано на YouTube. Проект, снятый по одноименному роману английского писателя-фантаста Герберта Уэллса, состоит из трех эпизодов.

Сюжет сериала будет развиваться в Англии начала XX века. Судя по кадрам из трейлера "Война миров", на юг страны падает странный метеорит, который приковывает к себе огромное внимание правительства и общественности. Чуть позже выясняется, что это корабль пришельцев, прибывший с Марса, чтобы истребить человечество.

Роман Герберта Уэллса "Война миров" был экранизирован множество раз. Он давно приобрел статус культового фантастического произведения. Последний фильм, по мотивам работы английского писателя, был выпущен в 2005 году, где главную роль исполнил Том Круз, а события разворачиваются в наше время.

 
 
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Сюжет сериала будет развиваться в Англии начала XX века.
 
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