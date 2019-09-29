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«Евроторг» завершил размещение допвыпуска облигаций на 5 миллиардов российских рублей

30.09.2019 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Евроторг» завершил размещение допвыпуска облигаций на 5 миллиардов российских рублей

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") полностью разместил дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на допвыпуск проходил 26 сентября. В ходе премаркетинга ориентир цены составлял 102,5-103,0% от номинала, в день сбора заявок он был установлен на уровне не ниже 103% от номинала. Цена доразмещения составила 103% от номинала.

Организаторами выступили BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.

Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

По выпуску и допвыпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. 

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около 250 млн долларов, в том числе $200 млн - новые акции, а до 50 млн долларов выручат совладельцы "Евроторга".

 
 
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Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") полностью разместил дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в...
 
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