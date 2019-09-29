Как не стать жертвой в интернет-пространстве

Источник материала: Кобринский вестник

За семь месяцев 2019 года на территории г. Кобрина и Кобринского района наблюдается рост преступлений в сфере высоких технологий. На территории обслуживания Кобринского РОВД за этот период было зарегистрировано 47 преступлений данной категории (за аналогичный период прошлого года — 32 преступления).





Следует отметить, что противоправной деятельности злоумышленников в данном направлении подвержены все слои населения вне зависимости от уровня занятости, образования, увлечений. Основной возраст жертв — 15-40 лет. Почти во всех случаях потерпевшие использовали мобильную версию социальных сетей и мессенджеров и пользовались ими с помощью своих мобильных телефонов.

Наиболее распространенной в данном виде преступлений является статья 212 УК Республики Беларусь «Хищение путем использования компьютерной техники». Также в уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст. 349 – 355 УК Республики Беларусь.

Считаем необходимым еще раз напомнить об элементарных правилах, которые помогут не стать жертвой в интернет-пространстве. Не пересылайте конфиденциальную информацию (номер банковской карты, ПИН-код, паспортные данные) через мессенджеры социальных сетей. Письма со сканами документов лучше удалять сразу после отправки или получения, не надо хранить их в почте. Если заходите в соцсеть или почту с чужого компьютера, не забудьте «разлогиниться». Помните: банки, сервисы и магазины никогда не рассылают писем с просьбой перейти по ссылке, изменить свой пароль, ввести номер банковской карты и секретный код подтверждения или сообщить другие личные данные! Заведите несколько адресов электронной почты: личная, рабочая и развлекательная (для подписок и сервисов). Придумайте сложный пароль, для каждого ящика разный. Установите и обновляйте антивирусные программы. Устаревшие версии не могут гарантировать защиту от вредоносного ПО. Ежедневно в мире появляется несколько новых вирусов, поэтому антивирусу нужно как можно чаще получать информацию о методах борьбы с ними. Кликать по ссылкам, пришедшим в сообщениях от незнакомых людей — верный способ попасться на удочку кибермошенников и заразить свое устройство вирусами. Опасная ссылка может прийти и от взломанного знакомого, поэтому лучше уточните, что такое он вам прислал и нужно ли это открывать. Не запускайте неизвестные файлы, особенно с расширением .exe. Внимательно проверяйте адреса ссылок, логотипы, текст и отправителя сообщений. Никогда не отвечайте на спам. Если вам в мессенджер пришла просьба от знакомого с просьбой срочно выслать денег, ничего не отправляйте! Сначала перезвоните ему и удостоверьтесь, что аккаунт не был взломан злоумышленниками.

— Если в секретном вопросе вы указали девичью фамилию матери, которая сейчас есть в открытом доступе на ее страницах в соцсетях, обязательно поменяйте секретный вопрос. Не скачивайте сомнительные приложения и не пытайтесь это делать по неизвестным ссылкам. Пользуйтесь только официальными магазинами App Store, Google Play и Windows Market.

Особого внимания заслуживают покупки онлайн. Постарайтесь ничего не покупать в социальных сетях, особенно с предоплатой. Мы вообще не рекомендуем переводить деньги на карту физических лиц (то есть, когда кто-то просто дает вам номер или реквизиты своей карты). Покупая в интернет-магазинах, сохраняйте здоровый скептицизм. Помните: цена не может быть слишком низкой, тем более, если вы рассчитываете приобрести оригинальную продукцию бренда. Посмотрите, как на отзывы реагируют продавцы. Обратите особое внимание на негативные: если их отрабатывают, это хороший знак (причем ситуация должна быть конкретная, содержать номер заказа и т.п.). Заведите отдельную (можно виртуальную) карту для платежей в интернете. Если для оплаты в интернете вы пользуетесь своей обычной картой, не храните на ней крупные суммы денег. Подключите в своем банке СМС-информирование о всех операциях по картам и счетам. Так вы сможете быстро заметить, если ваша карта будет скомпрометирована, и заблокировать ее.

Будьте осторожны при общении в сети с незнакомыми, они могут оказаться не теми, за кого себя выдают. «Халявы», то есть случайных многомиллионных наследств и неизвестных богатых родственников, которые просто так хотят поделиться, не бывает. Не делайте репостов жалостливых объявлений про милого котёнка, который срочно ищет дом (а в посте — телефон владельца или номер карты, куда можно перечислить деньги на содержание животного). Велика вероятность, что это мошенники, решившие заработать на сердобольных и доверчивых гражданах. Логотип известного благотворительного фонда еще не означает, что деньги пойдут туда — реквизиты счета могут быть подделаны.

Если вы потеряли телефон, к которому привязана банковская карта, срочно блокируйте сим-карту (желательно, и банковскую карту). Зачастую мошенники создают сайты, на которых вы якобы можете бесплатно посмотреть или скачать приглянувшийся фильм, но сначала надо оставить телефон или отправить сообщение на короткий номер. Так с вашего счета могут списать внушительную сумму за СМС, а сам телефон попадет в базу спамеров. Для некоторых приложений и сервисов предусмотрен бесплатный тестовый период (например, на 2-3 месяца), после чего вы должны самостоятельно отключить услугу. Если вы этого не сделаете, подписка может быть автоматически продлена и станет платной, а с указанной при регистрации карты начнут списывать деньги. И не участвуйте в акциях с призами, где надо что-то платить, а потом попросить сделать то же самое еще нескольких людей. Помните, это — пирамида! Только ваша бдительность поможет вам оставаться в безопасности.

Игорь ОНАНЧУК,

начальник Кобринского РОВД.