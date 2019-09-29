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С вниманием и пониманием

30.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С вниманием и пониманием

В Вороновском районе электрических сетей прием граждан провели первый заместитель прокурора Гродненской области Эдуард Эдуардович Бурак и прокурор Вороновского района Валерьян Александрович Колесник.

На прием обратился житель райцентра. Его история известна работникам прокуратуры. Ведь разбирательства ведутся уже длительное время. Мужчина стал заложником жизненных обстоятельств. Если вкратце, то однажды он приобрел автомобиль на рынке, спустя два года продал его. А через некоторое время ему выставили возвратный счет, мол, авто явилось предметом мошеннической схемы третьих лиц. Рассмотрение дела будет в суде.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В Вороновском районе электрических сетей прием граждан провели первый заместитель прокурора Гродненской области Эдуард Эдуардович Бурак и прокурор Вороновского...
 
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