Ивье сняли с воздуха на видео в 4k UHD

Источник материала: Вороновская газета





Ивье – город в Гродненской области Беларуси – впервые упоминается в 1444 году как великокняжеский двор. Основной достопримечательностью города является монастырь бернардинцев. В 1611 году здесь была основана одна из первых типографий на белорусских землях. Ивье считается неофициальной татарской столицей Беларуси. Липки – белорусские татары – живут здесь более 600 лет. В 1397 году великий князь Витовт пригласил умелых татарских воинов охранять границы государства. На этой земле с седых времен мирно живут бок о бок люди разных народов и религий. В честь этого в Ивье установлен монумент «Единство четырех конфессий». Католики, мусульмане, иудеи и православные – единый народ своей земли – Беларуси. Смотрите новое красивое видео города Ивье, снятое с воздуха в ультравысоком разрешении 4k UHD. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал.

СБ