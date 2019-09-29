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Ивье сняли с воздуха на видео в 4k UHD

30.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ивье сняли с воздуха на видео в 4k UHD

Ивье – город в Гродненской области Беларуси – впервые упоминается в 1444 году как великокняжеский двор. Основной достопримечательностью города является монастырь бернардинцев. В 1611 году здесь была основана одна из первых типографий на белорусских землях. Ивье считается неофициальной татарской столицей Беларуси. Липки – белорусские татары – живут здесь более 600 лет. В 1397 году великий князь Витовт пригласил умелых татарских воинов охранять границы государства. На этой земле с седых времен мирно живут бок о бок люди разных народов и религий. В честь этого в Ивье установлен монумент «Единство четырех конфессий». Католики, мусульмане, иудеи и православные – единый народ своей земли – Беларуси. Смотрите новое красивое видео города Ивье, снятое с воздуха в ультравысоком разрешении 4k UHD. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал.

СБ
 
 
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Ивье – город в Гродненской области Беларуси – впервые упоминается в 1444 году как великокняжеский двор. Основной достопримечательностью города является монастырь...
 
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