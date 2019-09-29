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Около площади Якуба Коласа открылась кондитерская известной французской сети

30.09.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня около Белгосфилармонии на Независимости, 48, открылась еще одна кондитерская французской сети PAUL. Показываем, каким получилось новое место, которое ежедневно будет ждать минчан с 8.00 до 23.00.


Открыли новое заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем написали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно.

Кофейня открылась на месте бывшего магазина Levi’s. Это второе заведение PAUL, у которого есть отдельное помещение (первое находится на Интернациональной, 21). Еще несколько точек под брендом PAUL работают в торговых центрах Dana Mall, «Замок», Green City и не имеют отдельного помещения.

Несмотря на автономность, в этом заведении не будет такого разнообразия блюд, как на Интернациональной. Если первое заведение функционирует скорее как ресторан, то новое место — это кофейня.





Некоторые цены из меню

Десерты: круассан (60 г.) — 2,3 рубля; круассан с миндальным кремом (120 г.) — 4 рубля; эскарго (95 г.) — 3,5 рублей; шоссон с яблоком (105 г.) — 4 рубля; маффин с темным шоколадом и фундуком (118 г.) — 6 рублей; слойка «Пом» (120 г.) — 6,5 рублей; слойка «Англэз» (150 г.) — 7 рублей.

Напитки: эспрессо (50 г.) — 2 рубля; американо (170 г.) — 2,2 рубля; капучино (230 г.) — 3,3 рубля; капучино на соевом молоке (230 г.) — 6 рублей; флэт уайт (200 г.) — 4,5 рублей; раф (211 г.) — 5 рублей; горячий шоколад (230 г.) — 8 рублей; чай в ассортименте (300 г.) — 3,5 рублей.


Напомним, что первое заведение французской сети PAUL в Беларуси заработало в июне 2017. Франшизу этого бренда в Беларуси развивает известный бизнесмен, совладелец Union Coffee, Café de Paris и других заведений Иван Малько.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня около Белгосфилармонии на Независимости, 48, открылась еще одна кондитерская французской сети PAUL. Показываем, каким получилось новое место, которое...
 
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