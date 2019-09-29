|
Около площади Якуба Коласа открылась кондитерская известной французской сети
Источник материала: Tut.by
Сегодня около Белгосфилармонии на Независимости, 48, открылась еще одна кондитерская французской сети PAUL. Показываем, каким получилось новое место, которое ежедневно будет ждать минчан с 8.00 до 23.00.
Кофейня открылась на месте бывшего магазина Levi’s. Это второе заведение PAUL, у которого есть отдельное помещение (первое
Несмотря на автономность, в этом заведении не будет такого разнообразия блюд, как на Интернациональной. Если первое заведение функционирует скорее как ресторан, то новое место — это кофейня.
Некоторые цены из меню
Десерты: круассан (60 г.) — 2,3 рубля; круассан с миндальным кремом (120 г.) — 4 рубля; эскарго (95 г.) — 3,5 рублей; шоссон с яблоком (105 г.) — 4 рубля; маффин с темным шоколадом и фундуком (118 г.) — 6 рублей; слойка «Пом» (120 г.) — 6,5 рублей; слойка «Англэз» (150 г.) — 7 рублей.
Напитки: эспрессо (50 г.) — 2 рубля; американо (170 г.) — 2,2 рубля; капучино (230 г.) — 3,3 рубля; капучино на соевом молоке (230 г.) — 6 рублей; флэт уайт (200 г.) — 4,5 рублей; раф (211 г.) — 5 рублей; горячий шоколад (230 г.) — 8 рублей; чай в ассортименте (300 г.) — 3,5 рублей.
Напомним, что первое заведение французской сети PAUL в Беларуси
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около Белгосфилармонии на Независимости, 48, открылась еще одна кондитерская французской сети PAUL. Показываем, каким получилось новое место, которое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)