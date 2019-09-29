День открытых дверей — в Могилевском институте МВД

Источник материала: Асiповiцкi край

4 ОКТЯБРЯ В ИНСТИТУТЕ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем абитуриентов 2020 года на День открытых дверей

Уже в ближайшее время многим старшеклассникам предстоит выбрать учебное заведение, в стенах которого пройдут их самые счастливые, яркие и интересные годы! В связи с этим 4 октября в институте пройдет День открытых дверей.





Сегодня Могилевский институт МВД – это гарант получения качественного образования! В нем вы не только приобретете фундаментальное классическое образование, но и на практике освоите навыки своей будущей профессии — милиционер.

Вас ждет:

— обзорная экскурсия по институту;

— интерактивный тир;

— специальная полоса препятствий;

— выставка специальных средств и вооружения, используемых в деятельности сотрудников органов внутренних дел;

— демонстрирация различных устройств и приспособлений из области криминалистической техники;

— творческая программа.

Сотрудники и курсанты института постараются максимально полно ознакомить Вас с реалиями курсантской жизни. Вы узнаете подробную информацию о правилах и условиях приёма, льготах, порядке поступления, проведения вступительных испытаний и основных социальных гарантиях.

Приглашаем всех, кто готов посвятить свою жизнь благородной цели – служению Отечеству и всему белорусскому народу, кто возложит на себя ответственность по выполнению сложных профессиональных задач в борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан, национальных интересов Республики Беларусь.

По вопросам обращаться в официальную группу Могилевского института МВД в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/mimvd либо по телефону 8 (0222) 71-96-04.