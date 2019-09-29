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Погода на неделе: к концу недели похолодает

30.09.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси к концу недели похолодает.

Во вторник, 1 октября, ночью и утром атмосферный фронт обусловит на значительной части территории дожди, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди. На большей части территории Беларуси ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.

В среду, 2 октября, очередная система фронтов от циклона, который будет смещаться вдоль северо-западных границ страны, обусловит дожди, днем по северо-западу местами - сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 12-19 градусов тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до 20-23 градусов.

В четверг, 3 октября, сохранится неустойчивая погода, временами дожди, ночью и утром по северо-западу местами пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 8-15 градусов тепла. По юго-востоку Беларуси ночью будет 14-15 градусов выше нуля, днем - плюс 16-20 градусов.

В пятницу, 4 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 9-10 градусов. Днем будет 7-14 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси к концу недели похолодает.
 
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