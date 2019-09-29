В Минске пропали йодосодержащие препараты, в регионах — в остатках

Источник материала: Виртуальный Брест

В минских аптеках пропали йодосодержащие препараты. Представитель производителя обещает поставки уже в октябре.

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— Я беременная, сдавала анализы в поликлинике и разговорилась с девушкой. Она говорит: «Вы в курсе, что в Минске нет «Йодомарина»? Я говорю: «Как?» Я принимаю «Йодомарин», и многим беременным его назначают. У меня осталось три таблетки, я хожу и ищу по аптекам. Спрашивала аналоги, но и их нет. В итоге сейчас попросила родственников в Березе, чтобы они купили, и не факт, что они найдут, в аптеках — остатки, — рассказывает Анна Левкова.

На сервисе tabletka.by указано, что и «Йодомарина», и «Йодбаланса» в Минске нет. В регионах «Йодомарин» есть, «Йодбаланс» сервис предлагает купить только в Вилейке, Рогачеве, Лоеве и Наровле.

В справочной аптек 169 также подтвердили, что в столице в наличии нет ни «Йодомарина», ни «Йодбаланса».

— Ничего нет. Есть только субстанция-порошок калия йодид, — говорят там.

В сети аптек «Добрыя лекi» рассказали, что в ближайшее время поставки «Йодомарина» возобновятся.

— Пока же предлагаем использовать другие препараты, содержащие йод, но все же советуем сначала проконсультироваться с лечащим врачом, — говорят там.

Производитель «Йодомарина» — немецкая компания Berlin-Chemie AG. В минском представительстве рассказали, что препарат появится в аптеках уже в октябре.

— Почему его нет, по телефону мы рассказать не сможем. Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить первые машины, товар уже есть и в самое ближайшее время появится в аптеках.