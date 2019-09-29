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Уголовное дело заведено на водителя, сбившего в Столине отца с дочерью
30.09.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в отношении водителя, сбившего в Столине мужчину и 10-летнюю девочку, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.
Авария случилась 28 сентября около 11.20. Автомобилем Volkswagen Passat управлял житель агрогородка Белоуша 1999 года рождения. На улице Советской он сбил мужчину 1983 года рождения и его дочь-школьницу. В этот момент пешеходы находились на парковке возле своего автомобиля. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.
В отношении водителя легковушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение
В Брестской области с начала года произошло 341 ДТП, в результате 47 человек погибли и еще 372 были травмированы. В том числе с участием несовершеннолетних зафиксировано 59 аварий, в которых два ребенка погибли и 59 получили ранения различной степени тяжести.
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Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в отношении водителя, сбившего в Столине мужчину и 10-летнюю девочку, сообщил...
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