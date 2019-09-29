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Уголовное дело заведено на водителя, сбившего в Столине отца с дочерью

30.09.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в отношении водителя, сбившего в Столине мужчину и 10-летнюю девочку, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

Уголовное дело заведено на водителя, сбившего в Столине отца с дочерью

Авария случилась 28 сентября около 11.20. Автомобилем Volkswagen Passat управлял житель агрогородка Белоуша 1999 года рождения. На улице Советской он сбил мужчину 1983 года рождения и его дочь-школьницу. В этот момент пешеходы находились на парковке возле своего автомобиля. Пострадавших с различными травмами госпитализировали.

В отношении водителя легковушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). "В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы", - добавил Дмитрий Иванюк. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Брестской области с начала года произошло 341 ДТП, в результате 47 человек погибли и еще 372 были травмированы. В том числе с участием несовершеннолетних зафиксировано 59 аварий, в которых два ребенка погибли и 59 получили ранения различной степени тяжести.

 
 
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  Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело в отношении водителя, сбившего в Столине мужчину и 10-летнюю девочку, сообщил...
 
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