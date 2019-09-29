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В Брест приходит велошеринг «Колобайк». Рассказываем, где и как взять желтые велосипеды
30.09.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 1 октября в Брест приходит минский велошеринг Kolobike, рассказал
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Как это работает?
Чтобы пользоваться системой проката, нужно
В конце поездки велосипед или самокат можно припарковать в любом месте, где это не создаст помех людям и транспорту. Чтобы закрыть замок и завершить поездку, надо нажать на рычажок до упора.
Все велосипеды подключены к облачной системе с помощью замка с GPS и с мобильным интернетом. Так в компании будут знать, где находится каждый велосипед.
Сколько стоит прокат?
Стоимость аренды велосипеда в Бресте будет такой же, как в Минске, — 2 рубля в час, пояснил Вадим Осипчик.
Тарификация начинается с 15 минут, за них (а также любую поездку меньшей продолжительности) придется заплатить 50 копеек.
Где найти желтые велосипеды?
На пробу в Брест привезли пока 100 арендных механических велосипедов фирменного желтого цвета. Их разместят в четырех точках города, сообщил директор информационно-просветительского учреждения «За вело Брест» Владимир Красько.
Самая крупная партия байков около 10.00 1 октября появится на территории городского сада. Остальные отвезут к главному корпусу БрГУ, к зданию администрации Московского района и к супермаркету «Микс» в микрорайоне Ковалево. Там велолюбители смогут найти и арендовать первые желтые колобайки. Затем велосипеды разъедутся по Бресту.
Если эксперимент пройдет удачно, то в следующем году компания планирует увеличить количество арендных велосипедов в Бресте до 1000, сообщил Вадим Осипчик.
Имейте в виду!
Старт велошеринга Kolobike в Минске был громким. Вскоре после запуска пользователи активно жаловались на проблемы с работой приложения для аренды велосипедов, а в Сети стали появляться
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С 1 октября в Брест приходит минский велошеринг Kolobike, рассказал TUTBY директор компании Вадим Осипчик. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Как это работает? Чтобы пользоваться...
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