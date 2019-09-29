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Чьё имущество? Милиция устанавливает личность владельца велосипеда
30.09.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г Бреста устанавливается владелец велосипеда марки LTD.
Обнаружен в микрорайоне Граевка.
При наличии какой-либо информации, убедительная просьба позвонить по номерам телефонов 8093777, 8245010.
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ОВД администрации Ленинского района г Бреста устанавливается владелец велосипеда марки LTD. Обнаружен в микрорайоне Граевка. При наличии какой-либо информации,...
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